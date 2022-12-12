重點對抗飛沫傳播　日本以勤清潔多消毒抗疫

日本早前放寬出入限制，渴望外遊多時的港人終於有機會「返家鄉」，來一趟日本自由行。筆者雖未能特地抽空休假遊日，上月底卻有機會獲日本醫療工程學會邀約訪日，與當地相關工程業界交流新冠疫情的狀況與當地隔離設施的設置及應用等。當地對於新冠病毒傳播途徑的看法，與本港及其他國際城市略有不同解讀，如當地較著重控制飛沫傳播而多於空氣傳染，故他們在處理隔離設施及整體防疫政策亦與本港略有差異。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



筆者早前結束英國工程學界國際會議之行返港後，不幸染疫需接受隔離，「出關」不久又登上前往日本的航班，到東京進行為期數天的交流。是次筆者與本港醫療工程業界到日本與當地醫療工程學會交流，了解他們應對疫情的措施及醫院隔離系統設施設置等。

透過當地學會的介紹，筆者了解到日本隔離病房等設施的通風系統處理等情況，筆者等亦向他們簡介本港一線至三線隔離病房及臨時醫院興建和使用等情況，互相切磋交流。筆者留意到，日本醫療業界較傾向認為飛沫是新冠肺炎病毒傳播的主要途徑，而非本港及大部分國際城市普遍認為，病毒有機會在通風不良情況下以空氣傳播。

當地醫療界專家亦將飛沫劃分為不同類型，如空氣中帶病毒、顆粒大於5微米屬「飛沫」，其傳播範圍只達2米內；直徑少於5微米屬「微小飛沫」，評估可影響範圍約6米以內；至於另一種為「飛沫核」，直徑約為1至0.1微米，一般由帶病毒者透過咳嗽隨鼻水等飛沫噴出，病毒在水份蒸發後存在於空氣中。但當地普遍認為這情況下，這種飛沫核不大機會傳播新冠病毒，故較重點防範病毒由飛沫或微小飛沫散播，特別是由人與人的短距離傳播、或經由手部接觸到從病毒透過飛沫墜落於各種物品的表面。

因此，當地隔離設施的通風規格與本港隔離設施有所不同，如日本醫療專家透露，他們的隔離病房每小時換氣量達6次，較其一般病房的2次為高，但相對於本港及國際標準的每小時達12次換氣量比較，當地準則較本港寬鬆。不過，其隔離病房同樣有可轉換式設計，隨時將隔離設施改作普通病房使用，方便醫院在疫情不同階段作調動，醫院亦有制訂疫後隔離設施設計藍本作長遠指引。

在日常抗疫方面，當地除了注重市民保持手部清潔及量體溫等，不少食肆亦在餐桌設置消毒用品，如已消毒的抹枱布等，讓食客在使用餐桌前後均可以自行抹枱消毒，方便下一位使用者，以減少病毒透過飛沫墜落傳播，不失為一個透過大眾自律又可有效防止交叉感染好辦法。

雖然抗疫措施有所不同，但兩地公共治療設備同樣緊張，故即使當地人確診新冠病毒，大部分亦如本港早前疫情較嚴峻時一般，輕症患者只能進行家居隔離。不過，隨著全球疫情正在緩和，並逐漸進入復常狀態，筆者抵埗時，日本當局卻宣告當地正進入第八波疫情。有日媒引述世界衛生組織數據指，日本單週感染人數增加接近七十萬人，連續4周位居世界第一，甚至當地最近的統計顯示，已掌握的日本新型冠狀病毒肺炎死亡人數達五萬多人，當中逾60%屬2022年至今的死亡人數。

據悉東京都內舉行疫情的監控會議，已確定將醫療警戒設定的4級制上調升至第3高的級別，主因是自9月下旬至今的新冠病床使用率再次突破40%。雖然數據較為駭人，但筆者在當地觀察到市面情況亦未見緊張，尤其旅遊區更人頭湧湧，下文再談談東京當地的一些市面情況。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

