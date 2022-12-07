2023｜消息：除夕倒數再度回歸維港　夜空多媒體匯演重現璀璨煙火

闊別三年的維港除夕煙火倒數活動將有望在今年底回歸，自2019年反修例事件以來，跨年煙花匯演已連續三年在維港上空「消失」，雖然去年旅發局復辦實體倒數活動，但只以加強版「幻彩詠香江」代替煙花匯演，並移師至西九文化區舉行倒數演唱會。

據了解，旅發局正籌備今年的跨年倒數活動，消息人士透露，維港上空將會上演結合多媒體效果的「特別匯演」，換言之，倒數儀式將重臨維港，屆時亦會結合煙火效果，意味港人有望在維港兩旁「睇騷」，送舊迎新。



重溫2018年除夕煙花匯演：



+ 10

2019年起取消除夕煙花匯演

本港自2007年起，每年除夕均由旅發局主辦，於維港兩岸舉辦大型跨年倒數活動，重頭戲是煙花倒數匯演。不過，2019年正值反修例示威浪潮仍未平息，旅發局首度宣布取消煙花匯演，改為上演加強版「幻彩詠香江」代替。

緊隨其後的2020年及2021年除夕，則因疫情肆虐，繼續停辦煙花匯演，其中2020年改為網上倒數；2021年雖然復辦實體活動，於西九文化區舉行「香港跨年倒數演唱會」，但維港大型煙花匯演未有同步「回歸」，改為舉辦加強版「幻彩詠香江」，維港兩岸大樓天台發放煙火。

隨着本港邁向復常，旅遊界亦蓄勢待發，密鑼緊鼓籌備，以重新接待各國旅客，據了解，旅發局正積極籌備今年的跨年活動，有別去年移師至西九的做法，今年將會回歸維港兩旁倒數，屆時維港上空將有結合多媒體效果的「特別匯演」。

消息人士透露，屆時會包括「煙火盛放」畫面，換言之，港人將有望於踏入新一年之際，在煙火劃過夜空的環境下，於維港兩旁迎接送舊迎新。

+ 7