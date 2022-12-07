最新．12.7｜再創反彈新高　增11981宗確診　12.16起可預約第五針

新冠肺炎疫情反覆，本港連續七日確診約一萬宗，衞生署衞生防護中心今日（7日）公布新增11,981宗確診個案。當中11,278宗為本地個案、703宗檢測陽性輸入個案，22名患者不治。



內地今日（7日）再宣布10項放寬防疫措施，列明不得採取各種形式的臨時封控，可根據防疫工作需要開展抗原檢測；除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。同時，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型患者可居家隔離。



今日疫情概要：

-11,981宗確診，創0+3以來新高。



-輸入個案703宗，佔整體個案比率5.87%；相比同日16,950名機場入境人次，比率則為4.15%，七日平均比率是4.01% 。



-新增22名患者死亡，其中2人為公眾殮房呈報個案，7日平均死亡率略降至0.164%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,864人。



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.183，即一名患者可傳染多於一人，正從低位回升。（港大醫學院圖片）

▼12月6日 工展小姐在工展會開幕前亮相▼



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【20:41】本港單日新增確診個案再次破萬，醫務衞生局今晚（7日）發出新一份強制檢測公告，涉44處共45幢大廈上榜，包括41幢涉有較多確診者居住，屯門區有6幢上榜最多，包括卓爾居、叠茵庭；荃灣及沙田分別有4幢上榜，包括荃灣灣景花園、荃灣海灣花園、沙田銀禧花園。另有4幢大廈採集到檢測呈陽性的污水樣本，包括葵涌安蔭邨耀蔭樓、石籬一邨石安樓及石泰樓，以及大埔廣福邨廣平樓。

公告列明，任何人於12月1日至今日（7日）曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日（8日）或周五（9日）進行核酸檢測。

▼12月7日 部份強檢大廈▼



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【19:46】澳門昨日（6日）新增19例新冠病毒感染個案，以及5例由中國內地以外高風險地區輸入新冠病毒感染個案，其中7人暫無症狀被列為無症狀感染者，11宗為內地輸入個案。

【19:05】渣打銀行亞洲萬里通信用卡疑出現客戶被盜用簽帳事件，其中一名苦主陳小姐（化名）向《香港01》表示，上月底確診新冠肺炎在家休息期間，其信用卡一次過出現9項數百元的簽帳消費，項目為「APPLE.COM/BILL iTunes」，隨即致電渣打銀行取消信用卡，及後不需繳付相關費用。

【18:53】香港旅遊發展局今日（7日）宣布，除夕晚上將舉辦香港跨年倒數，當晚11時59分30秒，巨型倒數時鐘會重現於香港會議展覽中心的玻璃幕牆，市民可於維港沿岸觀賞，至元旦零時零分，歷時10分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火匯演隨即上演，港島沿岸建築樓頂將綻放煙火，配以激光及射燈，而會展外牆亦同步顯示「2023」字樣及祝福語，為新一年揭開序幕。

▼旅發局於2022年除夕將舉辦香港跨年倒數▼



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【16:55】內地今宣布放寬防疫措施，一般場所毋須掃健康碼及以快速抗原測試代替頻繁的核酸檢測。港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為內地的放寬屬恰當，香港亦可參考內地新做法，強檢用快測代替，不過本港目前仍有11萬長者一針未打，對社區或有風險，故應維持實施疫苗通行證，至長者三針接種率達9成以上。

【16:52】政府下午宣布由十二月九日起，18歲或以上人士可預約接種復必泰二價疫苗作為第三劑（或康復人士的第二劑）疫苗；由十二月十六日起，已完成接種四劑疫苗的18歲或以上人士（或已接種第三劑及曾受感染的成年康復人士於完成最後一次接種或康復六個月後），如選擇接種額外一劑疫苗作加強保護，可預約接種第五劑（或康復人士的第四劑）疫苗。有關人士可選擇科興、復必泰原始病毒株或復必泰二價疫苗。 同時，政府已安排外展醫護團隊到訪安老院和殘疾人士院舍為院友接種復必泰二價疫苗。

【16:49】衞生署衞生防護中心今日（7日）公布新增11,981宗確診個案。當中11,278宗為本地個案、703宗檢測陽性輸入個案，22名患者不治。

【16:37】疫情升溫，醫務衞生局局長盧寵茂今日（7日）視察基督教聯合醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院，了解公立醫院就應對新冠病毒病及冬季服務高峰期所作的應變措施。他指，醫管局預計急症室及住院的服務需求會持續上升，已聯同各醫院聯網制定了整體應對措施，按需要開設臨時病床及作出人手安排，減少非緊急服務受影響。

醫務衞生局局長盧寵茂今日（7日）視察基督教聯合醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院。（政府新聞處圖片）

【16:48】新冠疫情持續，政府今日（7日）表示，黃大仙區及中西區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉翠竹花園等屋苑，政府會在當區派發約4.5萬個快速抗原測試包。

翠竹花園(資料圖片)

【14:17】海洋公園今日（7日）發表最新財政年度業績，截至今年6月底，2021至2022財政年度期間虧損達18.157億元破過去10年紀錄。海洋公園指，虧損主要由一筆17.647億元之一次過物業、機器及設備和使用權資產減值虧損於賬面值反映，並不影響現金流。

海洋公園收入按年上升15.6%，公司整體收入按年上升38.5%，而人均收入亦增加21.2%。計及政府年度對公司的資助，共錄得4.362億元經營盈餘。行政總裁黃嗣輝表示，面對宏觀經濟不明朗、不利的地緣政治發展，以及疫情持續導致入境旅遊活動近乎停頓，上一個財政年度的營運情況極為嚴峻。

【13:06】政府今日（7日）派員於筲箕灣東濤苑映濤閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。是次行動共檢查了約360名受檢人士。當中共六人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

【12:40】立法會今早（7日）11時召開大會，主席梁君彥透過發言人表示，因家人今天對新冠病毒檢測呈陽性，現正等候衞生防護中心評估是否會被列為密切接觸者。梁君彥今早進行的快測結果為陰性，為穩妥起見，今天不會返回立法會綜合大樓，立法會會議會由代理主席李慧琼議員及馬逢國議員主持。

政府發言人亦表示，身兼民政及青年事務局副局長的梁君彥兒子梁宏正，有同住家人確診，現按照指引家居檢疫，檢疫期間在家工作。他今日快測及昨日核酸檢測均呈陰性，而工作時都有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【10:09】政府今日（7日）公布新冠疫苗接種點的最新安排，由12月16日起增設「元朗社區疫苗接種站」。市民由周五（9日）上午九時起，可在booking.covidvaccine.gov.hk預約接種服務。

「元朗社區疫苗接種站」位於元朗文化康樂大樓外空地，將取代原設於元朗體育館主場館內的社區疫苗接種中心，並加強服務，同時提供科興疫苗（適合六個月或以上人士）、復必泰原始株疫苗（適合12歲或以上人士）和復必泰二價疫苗（合資格人士作為加強劑使用）。60歲或以上人士可免預約即場領取「即日籌」接種疫苗。

另外，設於元朗體育館、官涌體育館和源禾路體育館的三間社區疫苗接種中心將運作至12月15日中午12時後關閉。

【09:47】位於石硤尾公園體育館的暫託中心，今早約6時一度走失位一名確診長者，中心隨即報警求助，其後尋回該名長者，發現其自行返回家中。

▼12月1日 醫務衞生局每周疫情記者會▼



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▼12月6日 國泰空中服務員工會授權工會採取下一步行動▼



【07:00】2023年即將到來，旅遊發展局今年將再辦跨年倒數活動，並由西九「回歸」維港兩岸，雖然不會如2018年及之前有大型海上煙花匯演，不過消息人士透露，維港兩岸將會上演結合多媒體效果的「特別匯演」，結合煙火效果，一樣璀璨，意味市民屆時可在維港兩旁「睇騷」，送舊迎新。

▼11月29日 尖東聖誕燈飾亮燈▼

