粉嶺高球場｜18洞高球場使用人次去年增至近19萬　較前年增逾4成

粉嶺高球場部份用地發展公營房屋計劃惹爭議，今日（7日）立法會會議上，新民黨葉劉淑儀問及本地高爾夫球場使用情況，據政府回覆，本港各公共及私人高爾夫球場及高爾夫球練習場的使用人次去年均有上升，其中粉嶺高球場的3個18洞高爾夫球場，使用人次由2020年的13萬人次，上升至2021年約18.7萬人次。



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香港現時共有八個18洞高爾夫球場

據政府回覆，香港現時共有8個18洞高爾夫球場，包括賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場（3個球場）、香港哥爾夫球會粉嶺高爾夫球場（3個球場）、清水灣鄉村俱樂部（1個球場）和石澳鄉村俱樂部（1個球場），總數上較擁有14個18洞高爾夫球場的新加坡少6個。

使用人次方面，在政府有備存的數據中，各個公共及私人高爾夫球場及高爾夫球練習場的使用人次去年均有上升。其中粉嶺高球場的3個18洞高爾夫球場，使用人次由2020年的13萬人次，上升至2021年約18.7萬人次，上升幅度逾4成，屬18洞高爾夫球場中使用人次增幅最大的高球場。

康文署轄下高爾夫球設施使用人次升近一倍

康樂及文化事務署轄下高爾夫球設施，包括112條球道及練習坪的高爾夫球練習場，使用人次由2020年的17萬人次，大幅上升逾9成至2021年的32.6萬人次。

政府在回覆中提到，政府透過「精英運動員發展基金」向體院撥款7.37億元以發展精英運動。藝術及體育發展基金（體育部分）亦有支持香港高爾夫球發展，包括資助運動員備戰和參加全國運動會、亞洲運動會和奧林匹克運動會，以及撥款予香港高爾夫球總會（總會）在香港舉辦大型國際高爾夫球賽事。康文署也有「體育資助計劃」資助體育總會推廣及發展本地的體育運動。