疫情．最新｜增14373宗確診　798宗輸入創新高　多27人死亡

本港今日（8日）新增14,373宗確診，創今年3月20日以來新高，包括798宗輸入再創新高，多27人死亡，累計死亡人數達10,891宗。院舍爆發亦嚴重，多37間院舍出現個案，涉67名院友及職員確診，104名院友列密切接觸需隔離檢疫。



本港疫情反彈持續，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一星期整體個案仍然上升，較對上一周增加25.5%，昨日數字創第五波3月19日錄得16,597宗以來新高，達到14，373宗。污水新冠病毒數字過去幾日亦上升至150萬至200萬拷貝，回到今年3月上旬 的水平 ，較對上一周100至130萬進一步上升。



本港新冠疫情反彈，近日確診數字升至萬宗，但隨著內地放寬防疫措施，消息指，政府今日（8日）在疫情記者會宣佈，12月9日起縮短確診者及密切接觸者的隔離檢疫時間由7日減至5日，入境人士的每日快測要求同日起亦由7日減至5日，但社交距離措施及口罩令則維持不變。



由本周五（9日）18歲或以上人士可預約接種復必泰二價疫苗作為第三劑（或康復人士的第二劑）疫苗，政府已安排外展醫護團隊到訪安老院和殘疾人士院舍為院友接種復必泰二價疫苗。



昨日疫情概要：

-11,981宗確診，創0+3以來新高。

-輸入個案703宗，佔整體個案比率5.87%；相比同日16,950名機場入境人次，比率則為4.15%，七日平均比率是4.01% 。

-新增22名患者死亡，其中2人為公眾殮房呈報個案，7日平均死亡率略降至0.164%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,864人。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率最新升至1.22，即一名患者可傳染多於一人，趨勢維持上升。（港大醫學院圖片）

▼12月8日 每周疫情記者會▼



▼旅發局於2022年除夕將舉辦香港跨年倒數▼



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【16:55】政府今日（8日）表示，觀塘區、九龍城區及離島區十幢大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，房屋署及當區的民政事務處將陸續向以相關地點居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約五萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，當中涉及涉富華閣、曉光閣、旭日豪庭等屋苑。

【16:52】歐家榮表示，縮短隔離令及檢疫令，是希望在不對社區構成額外風險下，可以便利市民，世界其他地方，一般來説，到第5日病毒會減弱，但前提要做檢測，確定個案無傳染性，目前出的隔離零仍會維持14日，有些人會長些時間先清到病毒，但可容許提早完成個案，在快測陰性符合要求可無需要繼續隔離。

【16:49】內地昨日公佈放寬防疫措施，李夏茵表示，不應比較不同地方防疫政策，因不同地方有不同承受能力，各地方的防疫屏障也不同，故如果不是全面看，觀點不會全面及中肯，但同意其他地方可以用來參考。香港希望有秩序邁向推進，內地政策以最大努力保障人民身體健康，香港亦是，以科學爲本、精準抗疫，香港有本身高風險的地方，故有不同措施希望減低或控制風險，學校、醫院、安老院，以及飲食場所似上海有防疫措施配套。至於通關方面，政府當然希望最便利市民，儘快互聯互通，有消息會再講。

【16:35】歐家榮表示，調整隔離令及檢疫令都是看數據，確診個案因爲有傳染性，收到紅碼不能離開隔離地點，先前打2針要隔離至少7日，6及7日快測陰性可結束。如快測陰性基本上病毒量比較低，傳染性不大，信已無傳染性，可以恢復正常生活。相信好多人打了針，對病毒有免疫，病毒量只是短暫上升，身體可產生強免疫反應，不少確診個案去到第4至5日快測已經陰性，風險評估屬於安全。大概55%確診可以6至7日陰性。現時緊密接觸者，尤其是家居，由Omicron病毒潛伏期短，逾93%不幸感染，頭5日能夠找到。

【16:18】醫務衞生局副局長李夏茵表示，防疫措施及社交距離，平衡各因素，政府決定下周期即12月15日至12月28日維持現行社交距離措施。

【16:15】醫院管理局總行政經理李立業表示，公立醫院承受大壓力，現時有超過3，200病人住院，每日新增由300升到400多人。近期公院死亡個案增加，月初60至70，增100以上。

【16:00】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一星期整體個案數字仍然上升，較對上一周增加25.5%，昨日數字創第五波3月19日錄得16,597宗以來新高，達到14,333宗。污水新冠病毒數字過去幾日亦上升至150萬至200萬拷貝，回到今年3月上旬 的水平 ，較對上一周100至130萬進一步上升。

【13:50】深圳健康驛站房間網上預約系統最新顯示，入境深圳的健康驛站預約名額明日（9日）起增至每日2000個，比目前多1000個，預料將便利港人北上到內地。不過，健康驛站房間線上預約系統網站今午（8日）難以登入，料或因網站繁忙而須不停更新，才可偶爾登入。

【12:43】政府今日（8日）派員到兩幢大廈，包括青衣偉景花園2座及觀塘和樂邨建安樓，的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。其中偉景花園2座共檢查了338名受檢人士。當中一人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向他發出了10,000元定額罰款通知書。

和樂邨建安樓共檢查了91名受檢人士。當中四人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測。

【12:39】內地昨日推出「新十條」放寬疫情防控措施，包括容許無症狀及輕症患者居家隔離檢疫、不再推行全民核酸檢測、禁止臨時封控等措施。有消息指，港府已拍板縮短確診者及密切接觸者的隔離檢疫天數，由現時7天減至5天。



全國人大常委譚耀宗今早（8日）表示，相信香港與內地往來安排可進一步鬆綁，他期望港府可參考內地做法，盡量放寬現行防疫政策。

【12:17】消息指，政府今午（8日）舉行的記者會，將公布縮短確診者及密切接觸者的隔離檢疫天數，檢疫期由現時7天減至5天。相關人士只要第4及5天快測呈陰性，不論是否已接種疫苗，即時可放「疫監」。



據了解，政府昨午曾舉行內部會議討論放寬防疫政策，最終決定維持「疫苗通行證」及「安心出行」等其他措施不變，而未有跟隨內地「新十條」在一般場所取消掃「健康碼」的做法，是考慮到內地仍未放開「外防輸入」，而香港已近乎對外全通關，「0+3」下入境人士已毋須接受強制檢疫，只須進行三天醫學監察，現時抵埗後已可在市面走動。

▼12月7日 內地宣布10項新防疫措施 廣州港人冀盡早通關



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【11:40】本港新冠疫情反彈，近日確診數字升至萬宗，但隨著內地放寬防疫措施，消息指，港府今午（8日）會宣佈亦放寬部份防疫措施，包括縮短確診者及密切接觸者的隔離檢疫時間由7日減至5日，入境人士的每日快測要求，亦由7日減至5日，但社交距離措施及口罩令則維持不變。

▼12月6日 工展小姐在工展會開幕前亮相▼



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▼12月1日 醫務衞生局每周疫情記者會▼



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▼11月29日 尖東聖誕燈飾亮燈▼

