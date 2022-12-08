疫情．最新｜消息：確診者及密接者隔離減至5日　口罩令維持不變

本港新冠疫情反彈，近日確診數字升至萬宗，但隨著內地放寬防疫措施，消息指，港府今午（8日）會在每周疫情記者會上宣佈放寬部份防疫措施，包括縮短確診者及密切接觸者的隔離檢疫時間由7日減至5日，入境人士的每日快測要求，亦由7日減至5日，但社交距離措施及口罩令則維持不變。



新冠肺炎疫情回升，衞生署衞生防護中心昨日（7日）公布新增11,981宗確診個案，創自3月25日錄得13,074宗後，近八個半月以來單日新高。內地昨日（7日）再宣布10項放寬防疫措施，列明不得採取各種形式的臨時封控，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型患者可居家隔離，安排與香港相若。



由本周五（9日）18歲或以上人士可預約接種復必泰二價疫苗作為第三劑（或康復人士的第二劑）疫苗，政府已安排外展醫護團隊到訪安老院和殘疾人士院舍為院友接種復必泰二價疫苗。



昨日疫情概要：

-11,981宗確診，創0+3以來新高。

-輸入個案703宗，佔整體個案比率5.87%；相比同日16,950名機場入境人次，比率則為4.15%，七日平均比率是4.01% 。

-新增22名患者死亡，其中2人為公眾殮房呈報個案，7日平均死亡率略降至0.164%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,864人。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率最新升至1.22，即一名患者可傳染多於一人，趨勢維持上升。（港大醫學院圖片）

▼旅發局於2022年除夕將舉辦香港跨年倒數▼



+ 2

▼12月7日 內地宣布10項新防疫措施 廣州港人冀盡早通關



+ 1

【11:40】本港新冠疫情反彈，近日確診數字升至萬宗，但隨著內地放寬防疫措施，消息指，港府今午（8日）會宣佈亦放寬部份防疫措施，包括縮短確診者及密切接觸者的隔離檢疫時間由7日減至5日，入境人士的每日快測要求，亦由7日減至5日，但社交距離措施及口罩令則維持不變。

▼12月6日 工展小姐在工展會開幕前亮相▼



+ 13

▼12月1日 醫務衞生局每周疫情記者會▼



+ 3

▼11月29日 尖東聖誕燈飾亮燈▼

