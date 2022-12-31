理大衝突｜12港人郭子麟暴動罪成囚29月　餘下12被告囚47至63月

大批示威者於2019年11月佔據理工大學，警方之後把大學包圍，另一批示威者於同月18日在油尖旺一帶聚集，與警方發生激裂衝突，警方最後封鎖旺角一帶範圍並拘捕213人，其中13人，包括「12港人」之一的港大生郭子麟，均被裁定暴動罪成，案件今(31日)在西九龍法院判刑，13名被告判囚29至63月。



12港人之一的港大生郭子麟囚29月

其中兩名被告：「12港人」之一的郭子麟（20歲，港大生），及林敏諾（21歲，IVE學生），開審前已承認暴動罪，郭被判囚29個月，林則被判囚47月。

經審訊裁罪成被告囚54至63月

餘下11名被告經審訊後被裁定暴動罪成，包括：李卓珩（26歲，文員）、陳駿煒（28歲，地盤工）、劉嘉樂（26歲，IVE學生）、鄭家裕（33歲，攝影師）、廖卓賢（25歲，獸醫護士）、馬宇亮（27歲，理大學生）、謝澔庭（25歲，酒店接待員）、容家俊（26歲，倉務員）、勞尚文（26歲，運輸工）、梁楀燊（21歲，學生）、張賀祺（23歲，無業），11人被判囚54至63月。

2019年11月理大衝突期間，理大外圍至油尖旺一帶均有激烈衝突。(詳看下圖)

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控罪指他們於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，與其他人參與暴動；部份被告被指管有板手、六角匙、鐳射裝置、鎚、打火機、鉗、索帶、噴漆等。同案被告另有兩名被告。

警方指示威者投擲250枚汽油彈

控方指案發當日，大批示威者聚集在彌敦道至加士居道一帶，晚上10時許，警方在加士居道設立防線，並推進至彌敦道及窩打老道交界，有示威者築起傘陣，亦有人向警員掟汽油彈，警方估算示威者投出約250枚汽油彈，警員亦施發催淚彈還擊。

警方在封鎖區拘捕213人

警方在晚上11時開始圍捕行動，並在封鎖區內拘捕213人，分了17案提控，本案的13名被告，均是在封鎖區內被捕，他們被捕時大都穿深色衣服及戴防毒面具等示威者裝備，亦有人被捕時手持玻璃樽、打火機或板手等物品。當晚行動有「飛虎隊」警員參與，其中33名為控方證人，他們作證獲法庭下令不得公開其身份。

案件編號：DCCC 768/2020、DCCC 409/2021