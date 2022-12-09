疫情｜新增13,924確診　23人死亡　新變異病毒株個案增12宗

新冠肺炎疫情持續反彈，本港今（9日）新增13,924確診，確診數字連續三日超過一萬宗，但較昨日有輕微下降3%。本地新變異病毒株個案增12宗，再發現多3宗XBB及9宗BQ.1.1亞系個案，累計發現120宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、五宗BF.7及140宗BQ.1.1亞系個案。



另外，今日再多23人死亡，七日平均死亡人數上升至20.1，累計死亡人數為10,914人。



今日疫情概要：



-13,924宗確診，較昨日微跌3%。

-輸入個案647宗，佔整體個案進一步下跌至4.65%，佔入境旅客3.81%，七日平均4.97%。

-死亡個案增23宗，累計死亡人數10,914，全期累計死亡率微降至0.49%。

-本地新變異病毒株個案增12宗，包括XBB個案多3宗累計120宗，BQ.1.1增9宗累計140宗。

新冠肺炎疫情持續，本港今新增13,924宗確診，當中13,277宗均為本地個案，而輸入個案比率僅佔4.65%。新增輸入的647宗個案當中，358宗涉及機場檢測樣本、207宗涉及第一至三日樣本，餘下82宗涉及第四至七日樣本。

由於昨日機場入境人數有近17,003人，故確診比率只為3.81%。另外，七日平均確診人數為670人，七日平均確診比率達4.07%。

▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼



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衞生署公共衞生化驗服務處於11月30日至12月6日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約64.24%（七天移動平均比例）。

另外，本地個案中再多3宗XBB及9宗BQ.1.1亞系個案，累計發現120宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、五宗BF.7及140宗BQ.1.1亞系個案。

新增3宗XBB個案為二男一女，年齡介乎30至48歲，打針方面，一人無打針，一人打兩針，一人打三針。至於新增9宗BQ.1.1個案為六女三男，年齡介乎19至51歲，打針方面，8 人打三針，一人無打針。

至於輸入個案則沒有發現新增變異病毒株個案，累計個案維持在226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

另外，今日再多23人死亡，累計死亡人數為10914人。七日平均死亡人數上升至20.1，七日平均死亡率微升至0.178%。

▼12月1日 保良局黃永樹小學恢復全日面授▼



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至於學校方面，昨日呈報陽性個案為1,849宗，當中包括1,528名學生及321名教職員，分布在913間學校，當中以小學佔最多，有345間。另外，有17間學校因同一班別有多宗確診，故各有一班級需要停課7天的學校數目。

院舍方面，則有18間院舍有呈報陽性個案，分別為9間安老院舍及9間殘疾人士院舍，共有19名院友及7名員工確診，另有34名院友要隔離。

呈報陽性個案的安老院舍：



青松安老院

救世軍德田長者之家

金華（西環）護老院

東華三院方樹泉護理安老院

養浩安老院

鳳凰奧運護老院有限公司

德昌護老中心（葵興分院）有限公司

聖濟會護理院

嘉頤薈



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



新生精神康復會竹園宿舍

浸信會愛羣社會服務處欣羣樓宿舍

基督教香港信義會天恩展能宿舍

鄰舍輔導會怡康居

竹園區神召會智逸軒

利民會翠華之家

鄰舍輔導會悠然‧欣然居庭

香港傷健協會樂融軒

浸信會愛羣社會服務處𡯙羣樓中途宿舍

