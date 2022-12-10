將軍澳跨灣大橋周日啟用　一文看清如何前往　區內租單車攻略

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路大橋將於周日（11日）早上8時通車，其中跨灣大橋除了供汽車行駛，更為全港首條設有行車路、單車徑、行人路及觀景台的跨海大橋，勢將成為區內新景點。

記者日前分別實測由調景嶺站、將軍澳站，以及康城站步行至將軍澳跨灣大橋的出入口，全部大約10分鐘內到達，當中調景嶺站更只需5分鐘。另外，有意試踩單車的市民，將軍澳區內亦有單車出租，包括共享單車。《香港01》將整合大眾使用大橋的各大注意事項。



由調景嶺站、將軍澳站，以及康城站步行至將軍澳跨灣大橋的出入口路線。（香港01製圖）

▼11月20日 公益金百萬行經將軍澳跨灣連接路大橋▼



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1. 5至10分鐘步行至大橋攻略

從調景嶺站出發

將軍澳跨灣大橋分別接駁調景嶺、日出康城，以及將藍隧道，其中前兩者的出入口，均連接行人路，市民可經此踏步大橋。

記者日前實測步行至大橋出入口，如從調景嶺站前往，可經A2出口出站，然後過馬路進入唐賢街，之後一直沿路前行，便可到達大橋入口，全程大約5分鐘。值得留意的是，唐賢街本身已設置單車徑。

從將軍澳站出發

除了從調景嶺站步行，將軍澳居民亦可從將軍澳站步行前往大橋位於調景嶺的入口，但路程稍長，記者從將軍澳站B1出口步行，橫過寶邑路，再沿着唐賢街行走，途中經過豪宅藍塘傲，大約需時10分鐘。

從康城站出發

至於從康城站前往，由於附近有不少地方屬屋苑範圍，記者經B出口，即是「The LOHAS 康城」商場前往。從港鐵站往商場，會到達商場的L3層，之後經過商場中庭一直直行，透過電動樓梯落下層，即是L2層，該層設有溜冰場，然後經「譽居」及「鼎王麻辣鍋」之間的出口離開商場。甫出門，其實已是日出康城6期LP6外的迴旋處，並可見到跨灣大橋，向前直行便可到達，由康城站到達該處大約10分鐘。

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2. 將軍澳區內租單車 多處有共享單車

跨灣大橋連接附近單車徑，連結為全長五公里的單車環線，市民可以環繞將軍澳灣踏單車。

全長5分里的單車徑（土拓署網站圖片）

相信不少市民翹首以待在跨灣大橋單車徑上試踩，但並非人人擁有單車。將軍澳區內有一少出租單車店舖，例如位於將軍澳的香港單車館，便有「龍記單車」出租單車。另外，位於將軍澳海傍附近的至善街，亦有「宏興單車」可租用單車。

Locobike有不少共享單車位於將軍澳區（Locobike程式截圖）

除了傳統單車店，共享單車亦是另一個選擇。雖然有不少本地共享單車公司已結業，但記者使用Locobike應用程式，將軍澳仍有不少Locobike的共享單車可使用，記者較早前亦曾於現場租車試踩。

3. 大橋設風速限制 時速40公里即封單車徑、行人路

運輸及物流局日前在社交上表示，由於屬海上高架橋，為保障市民安全，橋上會根據現場實時的風速，實施不同交通管制措施。當橋上的十分鐘平均風速達每小時25公里，現場會有指示提醒市民，不要停留在行人路和單車徑上；當風速達每小時40公里時，行人路和單車徑將會封閉，車輛則需要減速行駛；如風勢進一步加強，當局會考慮封閉部分行車線，或全橋封閉。

大橋於不同風速下的管制措施。（運輸及物流局Facebook圖片）

運輸署助理署長（運輸項目）何偉基之前曾表示，大橋設有風速儀監察風力，根據過往數據，一年內大約有五至六天需封閉行人路及單車徑，但毋須暫停汽車行駛，只會下調車速上限，風速未達致停駛。他又指，假如天文台發出八號風球，行人路及單車徑都會封閉，不鼓勵市民外出。

運輸署會透過現場指示牌、可變訊息顯示屏、廣播系統及「香港出行易」應用程式，通知市民有關的交通管制措施。

將軍澳跨灣大橋每晚7至9時亮燈。（運輸署圖片）

4. 大橋打卡位 「蝴蝶橋」每晚7至9時亮燈

大橋的中段位置，亦即當局形容為「蝴蝶」、象徵「無限」的雙拱鋼橋大橋，為整條橋的一大打卡點。蝴蝶位的其中一大特點為其景觀燈光設計，土木工程署之前表示，大橋裝有節能的發光二極管射燈，將光線射到拱肋及主跨橋墩上。署方續指，每晚7至9時大橋都會亮起彩色燈光，其燈光效果亦可按時演變。

▼11月15日 俯瞰將軍澳跨灣連接路▼



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▼11月15日晚 從山上望向將軍澳跨灣連接路夜景▼



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