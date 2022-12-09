世界盃｜八強首場克羅地亞對巴西　逾百迷海歡呼：一齊睇波氣氛好

世界盃賽事在今晚（9日）進行八強賽事，首場由克羅地亞對撼巴西。逾百名球場到奧海城觀看直播。球迷中有情侶一起前來，亦有一家大小前來感受氣氛，有球迷指在商場看比賽，感受與在家不同，「有冷氣，坐得舒服，咁多人一齊睇波亦氣氛好好。」。



▼12月9日 逾百人商場觀看世界盃八強克羅地亞對巴西▼



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穿日本隊球衣球迷到場撐克羅地亞：呢件波衫好靚

今晚有兩場八強淘汰賽，第一場為晚上11時，由克羅地亞對巴西。奧海城設免費觀賞區，在開賽前20分鐘，觀賞區內的綠色地毯已座無虛席，目測有百多人在場。商場派發氣球棒及國旗紙牌等道具予球迷，有小孩亦在場以道具玩耍。

在巴西隊奏國歌時，球迷看見球星如尼馬等躍現屏幕時都立即歡呼，非常興奮。

球迷陳先生這晚穿上日本隊球衣到場，因為「呢件日本波衫好靚」，不過他今晚就是克羅地亞球迷。他表示，欣賞克羅地亞中場摩迪，亦欣賞後防球員路夫蘭。不過他覺得巴西實力或較高，認為可能會賽和。他稱是被朋友相約而來，在商場看比賽也不錯，「有冷氣，坐得舒服，咁多人一齊睇波亦氣氛好好。」。

身穿日本球衣的陳先生，今晚支持克羅地亞。（廖雁雄攝）

球迷情侶各有支持球隊

大學生球迷張先生和鄺小姐拍住拖來看球賽，張先生稱「啲paper（論文）做哂，隔籬嗰個又就快去旅行，趁夾到時間就過嚟睇波。」

鄺小姐提到他們是附近的居民，之前經過這裡看到氣氛好好，所以特意今晚前來觀戰。難得有時間相聚，兩位卻各有愛隊，張先生說：「我就撐阿根廷嘅」，鄺小姐則說：「巴西！一定係巴西！」男友力撐的阿根廷，將於明日（10日）凌晨3時決戰荷蘭。

一家四口齊觀戰：開心下囉，廢事咁悶

葉先生一家四口前來觀戰，他指難得明天放假，就與太太帶同10歲的女兒和6歲的兒子前來觀戰。雖然今晚賽事可在免費電視台觀看，不過葉先生都喜愛到這裡看球賽「開心下囉，廢事咁悶」。他們更特意從家中帶坐墊和野餐墊坐「草地」，葉先生指幼子本身有學足球，不過未有令他對足球興趣加大，但一家人都十分開心。

▼11月21日晚 百球迷觀看世界盃英格蘭對戰伊朗賽事▼

