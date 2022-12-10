將藍隧道通車｜將軍澳隧道凌晨轉免費　32年歷史收費廣場最後一夜

將軍澳—藍田隧道（將藍隧道）及將軍澳跨灣連接路（跨灣連接路）周日（11日）通車，將軍澳隧道周日零時零分起將豁免收費，收費廣場今晚（10日）10時起將分階段實施臨時交通安排及進行工程，包括封閉部分行車線以關閉收費亭等收費設施，以及更改交通標誌和道路標記等。在將軍澳隧道收費廣場最後一晚 ，多名路政署工程人員晚上10時左右到收費處準備免收費工作，據現場人員透露，料11時45分隧道會暫時停用，準備凌晨12時全面免收費。



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6個收費亭仍有收費員 路政署晚上開始換指示牌

將隧今晚如常運作，目測轉車站處至少有6個收費亭仍有收費員工作，其餘則為自動繳費 路政署人員晚上9時到場準備，約10時進入收費廣場範圍展開工作。路政署人員先在兩邊方向各封2條行車路，據現場人員透露 會逐步封閉多條行車路調整，包括更換指示牌等工作，至晚上11時45分會全面封閉隧道，直至凌晨12時轉為免費後才放行。

將軍澳隧道收費廣場12月10日最後一夜 ，多名路政署工程人員晚上10時左右到收費處準備免收費工作。（何瑞芬攝）

將軍澳隧道本劃一收3元 收費廣場將成歷史

1990年啟用的將軍澳隧道全長0.9公里，連接觀塘及將軍澳，為一條雙程雙線分隔雙管隧道，隧道收費除專營巴士於2019年免收費外，其他車輛劃一3元。隨將藍隧道通車，將軍澳隧道凌晨起變為免費，即32年歷史的收費廣場將成歷史。

約30名將隧員工受豁免收費影響

據運輸署早前回覆查詢表示，將隧有130名員工，當中約30人受豁免收費影響，當中主要為收費員，並指已要求營辦商，處理受影響的員工調職、離職。

▼將軍澳至藍田隧道將於明日開通▼

