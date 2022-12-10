疫情．最新｜增14377確診　49處納強檢　涉維景灣畔、麗晶花園等

本港確診個案連續四日破萬，本港今日（10日）新增14,377宗確診，再創疫情反彈後新高，輸入個案698宗。多21人死亡，累計死亡個案10,935宗。另外，本地個案帶有新變異病毒株增7宗，包括XBB多3宗累計120宗、BF.7多1宗累計6宗、BQ.1.1多3宗累計143宗。



今日疫情概要：



-14,377宗確診，是自疫情反彈以來新高。

-輸入個案698宗，佔整體個案4.85%，佔15,407名入境旅客4.53%。

-死亡個案增21宗，累計死亡人數10,953，全期累計死亡率維持0.49%。

-本地新變異病毒株個案增7宗，包括XBB個案多3宗累計123宗，BQ.1.1增3宗累計143宗，BF.7增1宗累計6宗。

12月10日強制檢測公告

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.2869，即一名患者可傳染多於一人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

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內地多個城市陸續宣布「優化」防疫，購買退燒藥等藥品毋須實名登記，帶動退燒藥及快速抗原測試劑需求增，香港亦再度出現搶購潮。今午（10日）視察深水埗一帶藥房發現，不少港人大手購入快速抗原測試包及必理痛等止痛退燒藥，有連鎖個人護理店更貼出告示，一人只可限購5盒必理痛品牌的全線藥物。

港九藥房總商會理事長林偉民確認，近一星期多了三、四成人購買必理痛，相信大部份都是寄回內地，但強調藥房目前供應量充足，相信第五波初期止痛退燒藥斷貨情況不會重演。

▼12月10日 市民搶購必理痛等止痛退燒藥藥物▼



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【17:30】新冠肺炎疫情反覆，本港今日（10日）新增14,377宗確診，再創疫情反彈後的新高。院舍感染個案有上升，有35間院舍有確診個案，涉47名院友及5名員工。衞生防護中心今再發現多７宗本地個案帶有變異病毒株，分別為3宗XBB、1宗BF.7及3宗BQ.1.1亞系個案。

【16:52】澳門衞生局今日（10日）更新指引，規定僅4類公共場所必須出示健康碼，包括政府部門、醫療機構、社會福利機構（包括托兒所）及非高等教育學校。公共交通工具、公園及街市等將不再需要出示健康碼；至於其他場所，可根據自身的條件決定是否要求入場人士出示。場所亦可自行決定是否允許紅黃碼人士入場。

【16:06】新冠肺炎確診數字連日破萬，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（10日）表示，本港社區已然形成「防重症屏障」，認為隨著允許感染者居家隔離和檢疫，圍封強檢和污水監測等措施的成效和意義已經不大，故建議要取消相關措施。

他強調不應用「躺平」來形容防控措施的調整，因背後仍有很多工作做，如推高疫苗接種率。 他亦估計，隨著疫情發展，本港感染人口或會超過90%。

【13:00】政府今早派員於九龍灣麗晶花園5座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動共檢查了239名受檢人士。當中9人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中5人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:31】本港近期疫情回升，港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今早（10日）在電台節目表示，外國已有新冠、流感及呼吸道合胞病毒三重夾擊情況，擔心幼兒及長者受多種病毒襲擊，現時冬季確診上升，故不是適當時候放鬆防疫措施。



港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華亦指出，近期兒科病房有爆滿情況，確診兒童中重症比例增加，呼籲家長盡快帶兒童打針。

【09:25】​勞工及福利局發言人今日（10日）表示，勞工及福利局局長孫玉菡對新冠病毒快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。孫玉菡最近一次上班日期為12月8日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並定期進行核酸檢測或快速抗原測試，最近亦沒有外遊紀錄。局方會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

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▼12月8日 每周疫情記者會▼



【02:23】荃灣警區反三合會行動組展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」、「戈壁（CROWBEAK）」及「風盾（WINDSHIELD）」反罪惡行動，昨晚（9日）突擊搜查區內多個派對房間，並發現沙咀道一工廈派對房間懷疑違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。行動中，姓林（42歲）男負責人被捕；10男3女（37至56歲）則被罰款。

荃灣沙咀道一工廈派對房間懷疑違規營業，男負責人被捕，另外13男女被罰款。（警方提供）

【01:41】尖沙咀分區雜項調查隊聯同西九龍機動部隊及食環署人員採取進行聯合行動，昨晚（9日）巡查區內多間領有酒牌的處所，並於其中3間酒吧內，合共發現11男6女顧客（30至40歲）因未能出示安心出行掃描紀錄、有效疫苗通行證及多於6人一枱，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）被罰款。其中1間酒吧的姓譚（31歲）男持牌人，將被票控。

【00:06】旺角警區特別職務隊展開代號「戈壁（CROWBEAK）」及「蓄勢（FULLBOOM）」冚賭行動，昨午（9日）突擊搜查新填地街一單位，搗破懷疑非法賭檔，檢獲2張百家樂枱、59副啤牌、10張凳、約4,000元賭款及籌碼等證物。行動中，1名姓李（54歲）女子涉嫌「管理賭博場所」被捕；5男7女（20至66歲）則涉「協助管理賭博場所」或「在賭博場所內賭博」被捕。所有人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被罰款。

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