疫情．最新｜確診直逼15000宗　將藍隧道通車　跨灣大橋料人頭湧

撰文：孔繁栩 陳淑霞 黃煦緻 洪芷菁 陳葆琳 江麗盈 黃偉倫
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將軍澳跨灣連接路跨灣大橋及將藍隧道今日（11日）啟用，跨灣大橋成首條設有行車道、行人路、單車徑及觀景台海上高架橋，打卡客及單車迷料今齊踩上大橋。人流聚 集，然而，香港疫情已連續四日破萬宗，昨（10日）新增14,377宗確診更創疫情反彈後新高，多21人死亡。另外，本地個案帶有新變異病毒株增7宗，包括XBB多3宗累計120宗、BF.7多1宗累計6宗、BQ.1.1多3宗累計143宗。

昨日疫情概要：

-14,377宗確診，是自疫情反彈以來新高。

-輸入個案698宗，佔整體個案4.85%，佔15,407名入境旅客4.53%。

-死亡個案增21宗，累計死亡人數10,953，全期累計死亡率維持0.49%。

-本地新變異病毒株個案增7宗，包括XBB個案多3宗累計123宗，BQ.1.1增3宗累計143宗，BF.7增1宗累計6宗。

昨日疫情總覽：

疫情．12.10｜增14377確診　49處納強檢　涉維景灣畔、麗晶花園等
港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.2869，即一名患者可傳染多於一人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

▼12月9日　逾百人商場觀看世界盃八強克羅地亞對巴西▼　

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▼12月10日　李家超主持將軍澳至藍田隧道及將軍澳跨灣連接路通車儀式▼

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由調景嶺站、將軍澳站，以及康城站步行至將軍澳跨灣大橋的出入口路線。（香港01製圖）

▼12月10日　市民搶購必理痛等止痛退燒藥藥物▼

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▼12月9日　工展會開鑼日市民衝入場▼

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▼旅發局於2022年除夕將舉辦香港跨年倒數▼

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