疫情．最新｜確診14918宗又創反彈後單日新高　澳門增106宗

本港新冠肺炎疫情持續惡化，衞生署衞生防護中心今日（11日）公布新增14,233宗本地個案及685宗輸入，合共14918宗，又創反彈後單日新高，比內地全國約1萬宗多出一半；再多24名患者不治，總數增至10,959宗。



今日疫情概要：



- 增14,918宗確診，逼近1.5萬宗，創自今年3月20日新高。

- 輸入個案685宗創新高，佔整體個案比率4.59%；相比同日18,601名機場入境旅客人數，確診比率則為3.68%，七日平均比率是4.11% 。

- 新增24名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.161%，整體死亡率維持在0.49%，累計死亡人數為10,959人。

- 院舍個案維持高水平，今日34間院舍出現個案，37名院友及3名職員感染。

昨日疫情總覽：

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.2869，即一名患者可傳染多於一人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

【17:03】港府今日（11日）公布，東區翠灣邨、南區薄扶林花園及屯門區慧豐園及海翠花園共4屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將會陸續向當局居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼12月11日 部份污水檢測結果呈陽性地點▼



【17:01】澳門疫情也嚴重，應變協調中心公布昨日（10）新增106例新冠病毒感染個案，包括54女52男，年齡介乎6至79歲，當中44人有症狀，列為確診病例，62人暫無症狀，列為無症狀感染者。106例新冠病毒感染個案中，由醫學觀察酒店及醫院送檢的共7例，屬管控中發現；自我抗原檢測30例、本澳核酸混樣檢測54例、廣東省珠海市核酸混樣檢測3例、密切接觸者12例，共99例屬社區中發現。上述社區中發現個案中有24例為內地輸入個案，13例為輸入關聯個案和69例來源調查中個案。自11月28日至12月10日，累計共337名感染者。

【16:44】本港新冠肺炎疫情持續惡化，衞生署衞生防護中心今日（11日）公布新增14,233宗本地個案及685宗輸入，合共14,918宗，又創反彈後單日新高，是3月20日以來單日最多，比內地全國約1萬宗多出一半；再多24名患者不治，總數增至10,959宗。

▼12月9日 逾百人商場觀看世界盃八強克羅地亞對巴西▼



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▼12月10日 李家超主持將軍澳至藍田隧道及將軍澳跨灣連接路通車儀式▼



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【12:38】特首李家超公布，已和廣東省政府及深圳市政府達到初步共識，將准許香港貨車司機北上時，可直接駛往交貨和提貨點，回復「點對點」提貨取貨，毋須再如現時在內地指定地點交車及貨予內地司機，亦不設限額。李家超表示，已委派運輸及物流局與內地跟進，期望1至2日內可以落實執行。

由調景嶺站、將軍澳站，以及康城站步行至將軍澳跨灣大橋的出入口路線。（香港01製圖）

▼12月10日 市民搶購必理痛等止痛退燒藥藥物▼



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▼12月9日 工展會開鑼日市民衝入場▼



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▼12月10日 市民搶購快速檢測包▼



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▼旅發局於2022年除夕將舉辦香港跨年倒數▼

