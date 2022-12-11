疫情．最新｜通關 李家超：貨車司機日內北上可駛到交貨提貨點
撰文：孔繁栩 陳淑霞 黃煦緻 洪芷菁 陳葆琳 江麗盈 黃偉倫
出版：更新：
將軍澳跨灣連接路跨灣大橋及將藍隧道今日（11日）啟用，跨灣大橋成首條設有行車道、行人路、單車徑及觀景台海上高架橋，打卡客及單車迷料今齊踩上大橋。人流聚 集，然而，香港疫情已連續四日破萬宗，昨（10日）新增14,377宗確診更創疫情反彈後新高，多21人死亡。另外，本地個案帶有新變異病毒株增7宗，包括XBB多3宗累計120宗、BF.7多1宗累計6宗、BQ.1.1多3宗累計143宗。
昨日疫情概要：
-14,377宗確診，是自疫情反彈以來新高。
-輸入個案698宗，佔整體個案4.85%，佔15,407名入境旅客4.53%。
-死亡個案增21宗，累計死亡人數10,953，全期累計死亡率維持0.49%。
-本地新變異病毒株個案增7宗，包括XBB個案多3宗累計123宗，BQ.1.1增3宗累計143宗，BF.7增1宗累計6宗。
昨日疫情總覽：
▼12月9日 逾百人商場觀看世界盃八強克羅地亞對巴西▼
+10
▼12月10日 李家超主持將軍澳至藍田隧道及將軍澳跨灣連接路通車儀式▼
+4
【12:38】特首李家超公布，已和廣東省政府及深圳市政府達到初步共識，將准許香港貨車司機北上時，可直接駛往交貨和提貨點，回復「點對點」提貨取貨，毋須再如現時在內地指定地點交車及貨予內地司機，亦不設限額。李家超表示，已委派運輸及物流局與內地跟進，期望1至2日內可以落實執行。
▼12月10日 市民搶購必理痛等止痛退燒藥藥物▼
+2
▼12月9日 工展會開鑼日市民衝入場▼
+25
袁國勇門生促盡廢5大防疫措施 梁栢賢：安心為誰掃 強檢為誰忙?醫管局放寬隔離安排 確診者毋須住獨立病房 梁子超：有一定風險強制檢測｜49處上榜 涉沙田第一城、栢景臺、蝶翠峰、維景灣畔等李家超有信心明年通關內地：有好現實嘅可能性 2023係成年喎！兩天半陽轉陰 梁振英稱唔覺有病徵 原因可能係...︱政壇諸事町止痛退燒藥｜搶購再現連鎖店限購必理痛 藥房商會：大部份寄內地
▼12月10日 市民搶購快速檢測包▼
+2
▼旅發局於2022年除夕將舉辦香港跨年倒數▼
+2