疫情．最新｜通關　李家超：貨車司機日內北上可駛到交貨提貨點

將軍澳跨灣連接路跨灣大橋及將藍隧道今日（11日）啟用，跨灣大橋成首條設有行車道、行人路、單車徑及觀景台海上高架橋，打卡客及單車迷料今齊踩上大橋。人流聚 集，然而，香港疫情已連續四日破萬宗，昨（10日）新增14,377宗確診更創疫情反彈後新高，多21人死亡。另外，本地個案帶有新變異病毒株增7宗，包括XBB多3宗累計120宗、BF.7多1宗累計6宗、BQ.1.1多3宗累計143宗。



昨日疫情概要：



-14,377宗確診，是自疫情反彈以來新高。

-輸入個案698宗，佔整體個案4.85%，佔15,407名入境旅客4.53%。

-死亡個案增21宗，累計死亡人數10,953，全期累計死亡率維持0.49%。

-本地新變異病毒株個案增7宗，包括XBB個案多3宗累計123宗，BQ.1.1增3宗累計143宗，BF.7增1宗累計6宗。

昨日疫情總覽：

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.2869，即一名患者可傳染多於一人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

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【12:38】特首李家超公布，已和廣東省政府及深圳市政府達到初步共識，將准許香港貨車司機北上時，可直接駛往交貨和提貨點，回復「點對點」提貨取貨，毋須再如現時在內地指定地點交車及貨予內地司機，亦不設限額。李家超表示，已委派運輸及物流局與內地跟進，期望1至2日內可以落實執行。

由調景嶺站、將軍澳站，以及康城站步行至將軍澳跨灣大橋的出入口路線。（香港01製圖）

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