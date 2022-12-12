疫情・最新｜內地防疫微調　跨境貨車司機今起准北上點對點運輸

本港確診個案連續5日破萬，昨日（11日）錄得14,918宗確診個案，創自今年3月20日新高，高於台灣同日14,084宗確診，以及內地10,815宗確診。



經粵港兩地政府溝通後，雙方同意對粵港跨境貨車運輸模式進行優化調整，今起跨境貨車司機可以直接以「點對點」形式前往內地作業點提貨或交貨，沒有限額，只需要事前通過「跨境安」系統預約申報。



昨日疫情概要：



- 增14,918宗確診，逼近1.5萬宗，創自今年3月20日新高。

- 輸入個案685宗創新高，佔整體個案比率4.59%；相比同日18,601名機場入境旅客人數，確診比率則為3.68%，七日平均比率是4.11% 。

- 新增24名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.161%，整體死亡率維持在0.49%，累計死亡人數為10,959人。

- 院舍個案維持高水平，今日34間院舍出現個案，37名院友及3名職員感染。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.408，即一名患者傳染約1.5人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

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【07:00】本港新冠病毒疫情連日升温，昨日（11日）單日新增近1.5萬宗確診，創自今年3月20日新高。回顧上周（12月5日至11日）疫情，本地及輸入個案累計89,033宗，比之前一周（11月28日至12月4日）增加25,170宗，增幅達39.4%。



上周平均留醫病人總數大增19.4%，達到3,298人，平均危重總數增28.4%至167人，而上周有153名患者不治，按周增34.3%；對比患者數目的7日平均死亡率，上周反微跌0.006個百分點至0.172%。

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