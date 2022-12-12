疫情・最新｜新增14717確診個案　澳門單日增逾200宗

本港確診個案連續6日破萬，衞生署今日公布（12日）錄得14,717宗確診個案，較昨日減少約200宗；另外再多25名患者不治，總數增至10,984宗。



經粵港兩地政府溝通後，雙方同意對粵港跨境貨車運輸模式進行優化調整，今起跨境貨車司機可以直接以「點對點」形式前往內地作業點提貨或交貨，沒有限額，只需要事前通過「跨境安」系統預約申報。



昨日疫情概要：



- 增14,918宗確診，逼近1.5萬宗，創自今年3月20日新高。

- 輸入個案685宗創新高，佔整體個案比率4.59%；相比同日18,601名機場入境旅客人數，確診比率則為3.68%，七日平均比率是4.11% 。

- 新增24名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.161%，整體死亡率維持在0.49%，累計死亡人數為10,959人。

- 院舍個案維持高水平，今日34間院舍出現個案，37名院友及3名職員感染。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.408，即一名患者傳染約1.5人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

▼12月11日 將藍隧道通車，市民上跨灣大橋打卡踩單車▼



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【18:49】衞生署衞生防護中心公布新增14,013宗新冠病毒本地感染個案，以及新增704宗檢測陽性輸入個案，累計增至2,261,726宗。

截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案；本地個案中亦累計發現123宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、六宗BF.7及143宗BQ.1.1亞系個案。

至今本港累計死亡個案共有10,984宗，較昨日多25宗。

澳門昨增204例新冠病毒感染個案，包括97女107男，年齡介乎0至79歲，當中84人有症狀，列為確診病例，120人暫無症狀，列為無症狀感染者。204例新冠病毒感染個案中，由醫學觀察酒店及醫院送檢的共6例，屬管控中發現；自我抗原檢測61例、核酸混樣檢測130例、廣東省珠海市核酸混樣檢測6例、密切接觸者1例，共198例屬社區中發現。自11月28日至12月11日，累計共541名感染者。

【16:46】港府今日（12日）公布，九龍城區Oasis Kai Tak、啟德1號（I）及黃大仙區黃大仙上邨，共3屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將會陸續向當局居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼12月12日 部份污水檢測結果呈陽性地點▼



【16:31】民建聯立法會議員陳恒鑌在Facebook引述消息表示，內地本月有機會先對緊急、公務和商務開關。

▼12月11日 將藍隧道通車，市民及司機等候上橋▼



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【14:00】文化體育及旅遊局及沙田民政事務處今早先後就強制檢測公告進行執法行動，合共有13人因未有進行檢測收罰款單，共「貢獻」庫房13萬元。

文化體育及旅遊局聯同葵涌警區和衞生署今早上午約8時30分起，派員於葵涌葵俊苑葵豐閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查了301名受檢人士，當中14人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，政府向其中五人發出了10,000元定額罰款通知書。

沙田民政事務處聯同沙田警區和衞生署今日上午約v8時起，派員於沙田銀禧花園第四座的出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查了約240名受檢人士，當中13人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，政府向其中八人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:50】香港渣打馬拉松將於明年2月12日舉行，主辦單位今日（12日）宣布，與政府及各方協調後，參賽名額將由原本25,000個增加至37,000個。大會感謝政府及各方全力支持和積極協調，「於社會復常之路上，讓更多本地參賽者與海外精英一同在這項國際盛事中共創佳績。」

至於新增名額將分配予後補名單，各後補名單中的跑手將於今日下午陸續收到電郵通知，成功後補中籤的跑手須於12月16日或之前繳款確認。

▼香港渣打馬拉松將於2023年2月12日舉行▼



▼12月10日 市民搶購必理痛等止痛退燒藥藥物▼



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▼12月10日 市民搶購快速檢測包▼



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▼12月9日 工展會開鑼日市民衝入場▼



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▼12月8日 每周疫情記者會▼



【07:00】本港新冠病毒疫情連日升温，昨日（11日）單日新增近1.5萬宗確診，創自今年3月20日新高。回顧上周（12月5日至11日）疫情，本地及輸入個案累計89,033宗，比之前一周（11月28日至12月4日）增加25,170宗，增幅達39.4%。



上周平均留醫病人總數大增19.4%，達到3,298人，平均危重總數增28.4%至167人，而上周有153名患者不治，按周增34.3%；對比患者數目的7日平均死亡率，上周反微跌0.006個百分點至0.172%。

▼旅發局於2022年除夕將舉辦香港跨年倒數▼

