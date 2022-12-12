DSE｜考評局推新《考生手冊》　增新條款倘起底考官、學生將報警

2023年DSE文憑試已踏入倒數階段，考評局今日出版2023年《考生手冊》，提醒來年考生各種須注意事項，避免遭DQ(取消資格)陷阱。考評局亦新增條款，列明考生如被發現有嚴重不當或不法行為，例如向考評局職員／考務人員或在考評局辦事處作出任何騷擾、未經考評局職員／考務人員或其他考生同意下進行「起底」／公開披露其個人資料，或正就該等不當或不法行為接受調查或被檢控，考評局或會向警方／相關執法機構報告以作出跟進。



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考評局今日(12日)出版2023年《考生手冊》，載有各項考試相關的重要資訊，包括：2023 DSE考試時間表、考試相關規則與程序、各科目的應考須知、突發情況與考試異常事件的處理方法、特別考試安排、發放及覆核成績安排、常用聯絡資料、准用計算機型號等實用資訊等。

不過，考評局特別在考生應考須知一項中，加入新條款，「考生如被發現有嚴重不當或不法行為，例如向考評局職員／考務人員或在考評局辦事處作出任何騷擾、未經考評局職員／考務人員或其他考生同意下進行「起底」／公開披露其個人資料，或正就該等不當或不法行為接受調查或被檢控，考評局或會向警方／相關執法機構報告以作出跟進。」

其中關於「起底」的條款屬於新增，相信是預防涉及起底案件發生。

▼4月22日 DSE文憑試開考▼

