將藍隧道｜記者實測將軍澳站經新路17分鐘到觀塘apm　僅表面稍快

今日（12日）為將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣大橋通車後的首個工作天。記者上周一（5日）曾於將軍澳市中心，乘坐私家車經將軍澳隧道前往觀塘apm；記者今日再實測，於通一地點起步，經將藍隧道往相同目的地，結果新路17分鐘到達，較上周行駛舊路快2分鐘40秒。

不過值得留意的是，上周一將軍澳隧道擠塞，龍尾至香港單車館公園，大約花10分鐘才入隧道；今早則不論新路或舊路，路面均暢通，即假如毫不擠塞，行將軍澳隧道往目的地隨時更快。另外，將軍澳市中心有不少燈位，前往跨灣大橋的路程會受到拖慢。



+ 4

上周一經將軍澳隧道往apm 塞車10分鐘始到隧道入口

記者於上周一（5日）早上約8時，從將軍澳站B出口外的寶邑路上私家車，然後沿着寶邑路經過兩個迴旋處，進入環保大道，再到達將軍澳隧道公路，需時約3分鐘。當日將軍澳隧道擠塞，龍尾至香港單車館公園，最終塞車約10分鐘，到達將軍澳隧道入口。隨後交通開始暢順，約1分鐘多出隧道。

▼12月5日早上8時 將軍澳隧道出現長長車龍▼



行舊路共花19分40秒抵達apm

之後私車家沿將軍澳道行駛，轉進茶果嶺道，並經過鯉魚門道油站，左轉入鯉魚門道，再直駛經過開源道迴旋處，最終到達apm的停車場，一共需時19分鐘40秒。記者當日完成實測不久後，港鐵將軍澳線才故障，因此車程未受故障影響。

12月5日，記者實測經將軍澳隧道往觀塘apm停車場，需時約19分鐘40秒。（黃偉倫攝）

今早駛往將藍隧道公路 燈位花了6分鐘

今早記者同樣於寶邑路相同位置，乘坐同一私家車，行經新路前往apm。從寶邑路出發後，由於本身並非向調景嶺方向，因此先左轉唐俊街，再轉進唐賢街，才回到寶邑路，駛往將藍隧道公路。受燈位影響，當時已花了6分鐘。

記者返回寶邑路時，已經過不少燈位。（黃偉倫攝）

今早行將藍隧道全程交通暢順 17分鐘到apm

之後不用兩分鐘，汽車便進入將藍隧道，再經過兩分鐘已進入茶果嶺道迴旋處，然後經茶果嶺道前往觀塘，最終花費17分鐘，到達apm停車場，全程交通暢順。

▼12月12日早上 將藍隧道油塘出入口茶果嶺道順暢▼



apm回到將軍澳僅需12分鐘抵達起點

記者隨後再從apm回到將軍澳市中心，不過今次改行將軍澳隧道，期間同樣暢順，結果12分鐘便回到將軍澳寶邑路的起點。

運輸署已在場設置臨時電子路牌，提示駕駛人士毋須轉線。（黃偉倫攝）

運輸署昨茶果嶺道迴旋處加設置臨時電子路牌

茶果嶺道今早運作正常，西貢區議員方國珊表示，昨早試車時發現指示牌不清晰，迴旋處位置行車容易入錯線，運輸署昨日下午3時已在場設置臨時電子路牌，提示駕駛人士毋須轉線，並加派人手在場指示。她相信，改善指示有助改善行車情況，亦知悉運輸署今日亦派員在公共交通工具點和幹線上提供協助。

綜合上述結果，雖然上周行駛將軍澳隧道的車程，較今早行駛將藍隧道慢2分鐘40秒，但假如省卻擠塞時間，其實行經將軍澳隧道，有可能會較快，實際結果受當日路面情況影響。另外，假如從將軍澳駛經新路，要留意與將藍公路相連的寶邑路，途中有較多燈位，令車程受影響。

▼12月12日早上7時55分 將軍澳跨灣大橋行車順暢▼

