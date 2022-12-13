疫情．最新｜周三起停掃安心出行取消黃碼　盧寵茂下午交代詳情

特首李家超今早（13日）行政會議舉行前宣布，市民明日（14日）起不再需要掃瞄安心出行，但食肆等指定處所保留疫苗通行證要求，即市民入內仍要掃電子針卡或紙本針卡，當局亦將取消「黃碼」，醫務衞生局長盧寵茂將交代具體安排。



昨日疫情概要：



- 增14,717宗確診，較之前一日少約200宗。

- 輸入個案704宗創新高，佔整體個案比率4.78%；相比同日18,601名機場入境旅客人數，確診比率則為3.68%，7日平均比率是4.11% 。

- 新增25名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.170%，整體死亡率維持在0.49%，累計死亡人數為10,984人。

- 院舍方面，有34間院舍呈報確診個案，涉及70名院友及13名員工。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.44，即一名患者傳染約1.5人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

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【12:15】醫務衞生局局長盧寵茂下午三時在政府總部演講廳就2019冠狀病毒病疫情的最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅和醫院管理局行政總裁高拔陞將會一同出席。

【10:33】李家超宣布，明日起市民毋須再使用「安心出行」，但會保留食肆等指定處所的「疫苗通行證」安排，另外會取消黃碼安排，包括入境人士在內的所有市民，只有確診時會轉為紅碼，其餘時間維持藍碼。他稱新改動考慮了數據及風險，目前輸入個案風險比社區感染風險更低，即使取消黃碼也不會增加社區感染風險，醫務衞生局局長盧寵茂今日下午將交代詳情。

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