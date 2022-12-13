疫情．最新｜周三起取消安心出行撤黃碼　疫苗通行證及口罩令不變

特首李家超今早（13日）行政會議舉行前宣布，市民明日（14日）起不再需要掃瞄安心出行，但食肆等指定處所保留疫苗通行證要求，即市民入內仍要掃電子針卡或紙本針卡，當局亦將取消「黃碼」，醫務衞生局長盧寵茂將交代具體安排。



昨日疫情概要：



- 增14,717宗確診，較之前一日少約200宗。

- 輸入個案704宗創新高，佔整體個案比率4.78%；相比同日18,601名機場入境旅客人數，確診比率則為3.68%，7日平均比率是4.11% 。

- 新增25名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.170%，整體死亡率維持在0.49%，累計死亡人數為10,984人。

- 院舍方面，有34間院舍呈報確診個案，涉及70名院友及13名員工。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.44，即一名患者傳染約1.5人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

▼12月13日 政府宣布12月14日起取消掃瞄安心出行▼



▼12月12日 海洋公園公布「聖誕全城HOHOHO」時限景點▼



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【16:30】政府今日表示，美孚新邨二期、上水太平邨及將軍澳坑口樂頤居等多個位於深水埗區、北區或西貢區的住宅污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當局將向相關地點派發約5萬個快測包，供居民、清潔工和物管員工自行檢測，輔助識別感染者。

▼12月13日 污水檢測結果呈陽性的住宅▼



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【15:58】疫苗通行證是否會以三針「封頂」或有日落條款？盧寵茂回應指，病毒不斷變異，醫學界不斷找更好方法預防，而疫苗發展不斷更新，有新病毒、變異病毒就要有更有效或新疫苗出現，因此疫苗通沒所謂日落條款：「感染性傳染病，病毒係不斷演變，演變方向都不是可控範圍。」

【15:46】被問到與內地免檢疫關安排，盧寵茂稱特首提過與內地、國家聯防聯控密切溝通，而通關牽涉到兩地人員往來：「呢方面我哋（港府）會積極爭取。」盧提到，國家最新推出的新十條，不涉通關政策：「我哋都熱切期待緊有無新政策既推出, 我哋會同內地政府保持溝通。」

【15:31】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，過往7日，平均每日1.1萬至1.4萬宗個案，比再對一周升44%上升，死亡每天11至37宗，比再上一周平均11至27宗，升49.5%。

【15:22】盧寵茂指，周三起，撤銷前往內地及澳門的離境前檢測安排，從香港回內地或澳門只需按當地要求，持有登機或陸路離境前48小時核酸陰性證明已可過關，不用再在口岸做特別核酸檢測。

同時會調整本地核酸檢測策略，會逐步減少向住宅大廈發出檢測公告，改為在社區派更多快測包，至於學生每日快測會維持不變。

【15:17】盧寵茂強調，疫苗通與安心不是絕對掛勾，市民可透過手機安心出行右下角有通行證功能顯示，但同時市民亦可用智方便、醫健通出示到通行證從而進入場所, 亦可用手機截圖出示疫苗通，盧指有不同好多方法，不用掃安心而可出示從而進入指定場所。

【15:12】盧寵茂指，港府會撤銷市民必須掃瞄的法例和行政安排，場所負責人不需要再張貼安心出行二維碼，政策明天（周三）可以開展，但另一方面，疫苗通行證仍是重要措施,，一方面可鼓勵市民加速接種疫苗，疫苗證可保護到未接種的人。

【15:05】盧寵茂在疫情記者會表示，最近個案確實有上升，但見到數字似乎是進入平台階段,，特別是污水檢測：「睇到似乎最近呢個反彈已去到平台水平,，有少少回落跡象。」

▼12月11日 將藍隧道通車，市民上跨灣大橋打卡踩單車▼



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【13:50】水務署今日聯同渠務署、沙田警區（田心分區）和衞生署在大圍美柏苑進行執法行動，派員於出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動中，共檢查了208名受檢人士，當中兩人被發現未有遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令，同時向其中一人發出了10,000元定額罰款通知書。

【12:35】特首李家超今日宣布本港明日（14日）起毋須掃描「安心出行」及停用「黃碼」，惟指定處所如食肆會保留「疫苗通行證」。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍認為，放寬措施具有「歷史性」，形同「0+0」，旅客及回港市民首三日可以到餐廳用膳，令飲食業逐步復蘇。黃傑龍又指，將會逐步減少旗下餐廳的「安心出行」二維碼，但由於仍然要掃針卡，會保留至少一張二維碼，方便市民掃碼轉換「疫苗通」。

【12:25】彩榮路體育館暫託中心發生長者擅自離開後失蹤事件，社會福利署指，一名12月6日因確診入住該中心的66歲男子，昨日（12日）下午約1時循走火通道擅自離開中心，他身高約1.6米、中等身材、蓄短黑髮，離開中心時身穿藍色風褸、灰色長褲及拖鞋。

社署表示，非常重視事件，已要求涉事中心提交事件報告，以及要求所有暫託中心在其範圍內每一個出入口加強人員看守，密切關注長者的情況。社署呼籲，市民如有失蹤男子消息，請聯絡警方或致電社署熱線2343 2255。

【12:15】醫務衞生局局長盧寵茂下午三時在政府總部演講廳就2019冠狀病毒病疫情的最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅和醫院管理局行政總裁高拔陞將會一同出席。

【10:33】李家超宣布，明日起市民毋須再使用「安心出行」，但會保留食肆等指定處所的「疫苗通行證」安排，另外會取消黃碼安排，包括入境人士在內的所有市民，只有確診時會轉為紅碼，其餘時間維持藍碼。他稱新改動考慮了數據及風險，目前輸入個案風險比社區感染風險更低，即使取消黃碼也不會增加社區感染風險，醫務衞生局局長盧寵茂今日下午將交代詳情。

▼12月11日 將藍隧道通車，市民及司機等候上橋▼



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▼12月10日 市民搶購必理痛等止痛退燒藥藥物▼



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▼12月10日 市民搶購快速檢測包▼



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▼12月9日 工展會開鑼日市民衝入場▼



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▼12月8日 每周疫情記者會▼

