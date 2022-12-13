疫情．最新｜單日確診維持1.5萬宗水平　與內地通關或快有消息

本港確診個案連續6日破萬，衞生署昨日（12日）公布錄得14,717宗確診個案，另外再多25名患者不治，總數增至10,984宗。



疫情後關閉的內地福田口岸，近日忽然亮燈，與盛傳跟內地免檢疫通關快有好消息公布不謀而合。



昨日疫情概要：



- 增14,717宗確診，較之前一日少約200宗。

- 輸入個案704宗創新高，佔整體個案比率4.78%；相比同日18,601名機場入境旅客人數，確診比率則為3.68%，7日平均比率是4.11% 。

- 新增25名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.170%，整體死亡率維持在0.49%，累計死亡人數為10,984人。

- 院舍方面，有34間院舍呈報確診個案，涉及70名院友及13名員工。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.44，即一名患者傳染約1.5人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

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