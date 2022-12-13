立場新聞案今續　前總編輯鍾沛權准以10萬元保釋外出

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（13日）在區域法院續，辯方將進行永久終止聆訊申請。繼林紹桐早前申請保釋獲批後，已還押近1年的鍾沛權，今(13日)亦透過律師申請保釋。法官郭偉健聽罷雙方陳詞後，批准鐘以10萬港元現金保釋，弟弟另提供5萬港元人事擔保。期間不得離港、交出所有旅遊證件、居於報稱地址、每周五到警署報道。辯方今早會繼續就申請永久終止聆訊陳詞。



代表辯方的資深大律師余若薇早前已向法庭反映，兩名被告所面對控罪，最高刑罰只是2年，2人自去年底被捕至今，已被還柙近1年，若審訊因控方的處理問題要再延長，要兩被告繼續還柙並不公平。

同案另一被告林紹桐早前已獲准保釋。(詳看下圖)

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鐘的其他保釋條件包括：

1.﻿不得接受傳媒訪問

2.不能直接或間接地發佈或轉發任何可被合理地被視為任何危害國家安全的言論、意見或陳述

3.不能直接或間接地作出任何可被合理地被視為危害國家安全的行為

4.不能直接或間接地，包括透過任何電子或網上媒介，作出任何可被合理地被視為構成任何危害國家安全控罪的行為

5.不能直接或間接組纖、安排、参與或協調任何對抗中央或香港政府的活動；或參與任何可被合理地被視為危害國家安全的組織之任何職位。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022