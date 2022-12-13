黎智英案引發釋法爭議　法庭把審訊押後至明年9月25日

壹傳媒創辦人黎智英被指勾結外國勢力，違反《港區國安法》，案件原定本月開審。惟律政司就黎聘用英國御用大律師Tim Owen，上訴至終院不果，特首李家超即宣布會要求人大釋法，但釋法事宜仍未有列入月底的人大議程，案件今（13日）如期在高等法院聆訊，控方要求案件押後至明年1月3日再訊，辯方卻認為應重新排期，並透露英國御用大律師Tim Owen已離港，法官最後把案押後至明年9月25日審訊。



法官同時定於明年5月2日處理辯方的永久終止聆訊申請，及於明年5月30日就審訊進行案件管理聆訊。



黎智英今早由囚車押至法庭的情況。(詳看下圖)

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控方稱就釋法未有確實時間表

代表律政司的副刑事檢控專員周天行今指，因人大常委尚未釋法，現時就審期未有確實時間表，因應人大常委將於本月27至30日舉行會議，控方申請把案件押後至明年1月3日再訊。

辯方指出釋法未有列入人大議程

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻回應指，控方早前已申請押後，是次又再申請，辯方亦指，即將舉行的大人會議，未有把釋法列入議程

Tim Owen處理另案至明年9月

辯方又指，入境處未有批准英國御用大律師Tim Owen處理本案，Tim Owen已離港。辯方亦透露，Tim Owen獲准許處理另一宗案件，排期至明年5月審訊，預計於同年9月完結，故建議重新排期審訊，提議審期定於明年10月。辯方亦透露，預計審訊需時40天，但法官最後只把案排期至明年9月25日，料將審訊至11月21日。

英國御用大律師Tim Owen現已離開香港。(資料圖片/歐嘉樂攝)

被告黎智英（74歲）與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控各1項串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪。黎今早被押戒到法庭時，警方繼續嚴密戒備。

黎另單獨被控1項串謀勾結外國勢力罪及勾結外國勢力罪，前者指黎串謀陳梓華、Mark Simon、李宇軒等人，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen至港府要求釋法的經過。(詳看下圖)