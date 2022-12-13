66歲確診漢擅離彩榮路暫託中心失蹤　社署要求中心交報告加強保安

撰文：江麗盈
出版：更新：

彩榮路體育館暫託中心發生長者擅自離開後失蹤事件，社會福利署指，一名12月6日因確診入住該中心的66歲男子，昨日（12日）下午約1時循走火通道擅自離開中心，他身高約1.6米、中等身材、蓄短黑髮，離開中心時身穿藍色風褸、灰色長褲及拖鞋。

社署表示，非常重視事件，已要求涉事中心提交事件報告，以及要求所有暫託中心在其範圍內每一個出入口加強人員看守，密切關注長者的情況。社署呼籲，市民如有失蹤男子消息，請聯絡警方或致電社署熱線2343 2255。

+2

上周二確診　昨循走火通道離開中心　周日周一快測已陰性

社署今日公布，66歲男子林豐年於12月6日因確診新冠入住彩榮路體育館暫託中心，昨日（12日）下午3時半被中心職員發現失蹤。中心職員翻查閉路電視紀錄，發現該名男子於昨日下午約1時循走火通道擅自離開中心。

林豐年於12月11日及昨日曾進行快測，結果均為陰性。他身高約1.6米，中等身材，蓄短黑髮，離開中心時身穿藍色風褸、灰色長褲及拖鞋。

66歲男子林豐年12月12日下午擅自離開彩榮路體育館暫託中心後失蹤。他身高約一點六米，中等身材，蓄短黑髮，離開中心時身穿藍色風褸、灰色長褲及拖鞋。（政府新聞處）

社署：已要求中心提交事件報告

中心職員知悉失蹤事件後，隨即在中心範圍及附近地區進行搜索，但未有發現，遂通知長者的家屬和所屬院舍，以及向警方報案求助。

社署表示，非常重視事件，會全力配合警方的搜索行動，並已要求中心提交事件報告，以及加強保安。署方亦已要求所有暫託中心在其範圍內每一個出入口加強人員看守，以及密切關注長者的情況。 社署續呼籲，市民如有有關男子的消息，請聯絡警方或致電社署熱線2343 2255。

業界批暫託中心等候耐致院友入院增　料院舍爆疫源頭為新來港外勞三間檢疫或暫託中心下周二起投入運作　設391床位專收長者疫情｜確診急增　港灣道體育館暫託中心重開　急聘團隊最高6萬元樂善堂急聘護理團隊暫託中心工作　護理主任月薪7.5萬　暫至9月底天水圍體育館改裝暫託中心8.25啟用　接收輕症或無症狀確診長者
新冠肺炎
長者
強制檢疫