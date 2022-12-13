中大校董會成立小組諮詢重組校董會　包括檢討六年前成員減半方案

中大發表聲明，表示中大校董會昨天（12日）舉行會議，同意成立專責小組，就修訂《香港中文大學規程》以重組校董會一事進行諮詢，盡快向校董會提交初步結果，該小組將檢討2016年重組校董會的方案。



中大校董會昨天（12日）舉行會議討論重組校董會。（資料圖片）

教育事務委員會周五討論修訂《中大條例》

身兼中大校董的三名立法會議員包括自由黨張宇人、民建聯劉國勳和工聯會鄧家彪，正草擬私人條例草案以修訂《中大條例》，建議更改中大校董會的組成，提高校外人士出任校董的比例和校長任命的門檻。此事已納入立法會本周五（16日）在立法會教育事務委員會上討論，議程為「修訂《香港中文大學條例》(第1109章)的擬議議員法案」。

在立法會開會討論前的4天（即昨日），中大校董會議，聽取上述三位校董關於修訂《香港中文大學規程》以重組校董會的建議。校董會成員就有關建議作出討論，同意成立專責小組，進一步諮詢各持份者意見，並盡快向校董會提交初步結果。

2016年曾建議重組校董會減一半成員

專責小組將檢討2016年重組校董會的方案，並因應三位立法會議員提交予立法會教育事務委員會本月16日會議討論的建議，探討該方案是否仍然適用。

中大感謝該三位立法會議員呈交建議，讓校董會有機會在方案提交予立法會教育事務委員會前，討論有關建議。

中大2016年就改革校董會成立了工作小組，該年9月發出諮詢文件建議將校董會規模縮減一半，成員人數建議由53人減至29人，以提高效率。小組建議保留特首委任校董，但人數由最初建議的4人減至3人，學生可選舉兩名學生代表加入校董會。