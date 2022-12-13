泛民議員立法會拉布及抗爭　林卓廷、尹兆堅、黃碧雲認藐視罪

民主派議員涉於2018至2020年間，多次在立法會拉布或抗爭，包括2018年「一地兩檢」會議、2020年「內會風波」致兩派衝突等，多人先後分別被控《立法會權力及特權條例》。其中林卓廷、尹兆堅及黃碧雲今（13日）分4案在西九龍法院提堂，並就各自案件承認藐視、妨礙立法會人員等罪。



林及尹涉一地兩檢及內會衝突

今日提堂的3名被告：林卓廷、尹兆堅及黃碧雲，其中林、尹因涉民主派初選案正被還押。4案分別涉及3次事件：2018年審議高鐵「一地兩檢」條例草案、2020年5月內務委員會兩派議員衝突，及2020年10月環境事務委員會選主席期間疑調換選票。

首案涉及2018年審議高鐵「一地兩檢」條例草案，林卓廷及尹兆堅被趕離場時與保安員起衝突，二人同承認一項妨礙立法會人員罪，尹原另被控的普通襲擊罪獲撤回。

尹及黃認藐視獲撤其他罪名

次案則涉2020年5月內務委員會兩派議員衝突事件，尹兆堅與黃碧雲被控干預、騷擾、抗拒或妨礙立法會人員及藐視等4罪。尹兆堅及黃碧雲各承認一項藐視罪，控方撤回其餘控罪。

第三、四案涉及2020年10月在環境事務委員會選主席期間疑調換選票，尹兆堅、黃碧雲各承認一項藐視罪。黃原再被控多一項藐視罪，獲准撤回。

案件編號：ESCC2993/2018、ESCC757-758/2021、WKCC3842/2020

2020年5月立法會的內務會議經常出現衝突場面。(詳看下圖)