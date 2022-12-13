6日內放寬多項措施　一文看清外遊人士、確診者及學生最新要求

內地早前推出「新十條」措施放寬疫情防控措施，包括容許無症狀及輕症患者居家隔離檢疫；不再推行全民核酸檢測等，本港亦加快步伐，在短短6日放寬多項入境措施及防疫政策，當中包括不少人關心的取消掃描安心出行。



《香港01》整合近六日防疫措施，列出外遊人士、港人及學生最新的防疫要求。



▼12月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼



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新冠肺炎疫情嚴峻，確診數字上升至一萬多宗。不過，政府卻加快步伐放寬防疫政策。

1.外遊人士

前住台灣及海外和由當地回港



- 外遊人士可按當地要求進行核酸檢測，但在本港離境前則不需要預備核酸檢測或快測陰性結果

- 市民外遊後經機場入境香港，必須預先在網上完成衞生署健康申報表，系統會發放一個綠色健康申報二維碼

- 預定起飛時間前24小時內進行快速抗原測試並取得陰性結果，陽性不能上機

- 入境後需在機場及抵港後第二日在檢測站進行核酸檢測，抵港後首五日每天進行快速抗原測試

- 由12月14日起，政府不再向入境人士發出「黃碼」，即機場檢測陰性便可自由活動

前住內地及澳門和由當地回港

- 12月14日不需再於離境口岸進行快速核酸檢測

- 入境香港時必須預先在網上完成衞生署健康申報表，系統會發放一個綠色健康申報二維碼

- 抵港後第二日在檢測站進行核酸檢測

- 入境後即可自由活動

- 12月14日起海外地區或台灣抵港人士，可直接經香港轉往內地或澳門，毋須再等三日（原黃碼轉藍碼）

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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2.非染疫人士

- 12月14日起進入指定處所，毋須再掃安心出行，包括醫院；但進入食肆則主動核查處所，則需提供疫苗通行證供反掃

- 社區檢測中心及流動採樣站的工作人員、上水及荃灣屠房從業員、特定的凍房工作人員、特定的貨櫃碼頭及船務工作人員、機場員工、檢疫中心、公眾娛樂場所下的表演場所和活動場所內不佩戴口罩的表演者不論有無接種疫苗，亦毋須再定期做核酸檢測

- 醫管局員工及院舍員工仍要定時做檢測

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行及黃碼制度▼



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３.確診者及密切接觸者

確診者

- 疫苗通行證獲發確診者「紅碼」，除非就醫，否則不能離開居所

- 如同住有高危人士而未確診，患者可要求入住檢疫中心 - 連續兩日快測陰性即可恢復正常生活，但至少隔離5日

- 毋須再佩戴居家檢疫人士電子手環

密切接觸者



- 連續兩日快速陰性可恢復正常生活，但至少檢疫5日

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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4.學生

- 上學日須每日出門前做快測，陰性才可回校，陽性需向學校呈報

- 中學生全校或個別班級接種三針達九成，或小學生兩針達七成，可全日面授

- 已打齊疫苗針數學生可參加除口罩活動

- 在校園內提供服務人士及到訪者（包括家長）毋須再使用「安心出行」，但仍需疫苗通行證達標才可進入