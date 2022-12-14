疫情．最新｜今起毋須掃安心出行　機場抵港人士無黃碼限制

本港昨日（13日）新增13,721宗新冠病毒確診個案，較前一日減少約1,000宗或6.77%；再多37名年長患者不治，創近半年單日新高。雖然持續六日新增逾萬宗，但無影響本港復常進展。



政府昨日公布，由今日（14日）起撤銷進入表列處所必須掃瞄安心出行，惟進入食肆等主動核查處所，仍需提供疫苗通行證檢查。經機場入境人數今日起不會再獲發三日「黃碼」，只要抵港時核酸檢測呈陰性，就可如一般市民自由活動，只需在第2日再進行核酸檢測。



放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



昨日疫情概要：



- 13,721宗確診，較昨日個案輕微下跌6.77%，第七日維持在一萬宗的水平。

- 輸入個案791宗創新高，佔整體個案比率4.36%；相比同日18,156名機場入境旅客人數，確診比率則為4.36%，七日平均比率是4.11% 。

- 新增37名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.183%，整體死亡率略降0.48%，累計死亡人數為11,021人。

- 本地XBB個案增8宗累計131宗， 本地BQ.1.1增2宗累計143宗。

- 院舍個案維持高水平，今日35間院舍出現個案，66名院友及職員感染。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.4637，即一名患者傳染約1.5人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

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