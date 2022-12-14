疫情．最新｜今起毋須掃安心出行　陳國基高級助理快測呈陽

本港昨日（13日）新增13,721宗新冠病毒確診個案，較前一日減少約1,000宗或6.77%；再多37名年長患者不治，創近半年單日新高。雖然持續六日新增逾萬宗，但無影響本港復常進展。



政府昨日公布，由今日（14日）起撤銷進入表列處所必須掃瞄安心出行，惟進入食肆等主動核查處所，仍需提供疫苗通行證檢查。經機場入境人數今日起不會再獲發三日「黃碼」，只要抵港時核酸檢測呈陰性，就可如一般市民自由活動，只需在第2日再進行核酸檢測。



放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



昨日疫情概要：



- 13,721宗確診，較昨日個案輕微下跌6.77%，第七日維持在一萬宗的水平。

- 輸入個案791宗創新高，佔整體個案比率4.36%；相比同日18,156名機場入境旅客人數，確診比率則為4.36%，七日平均比率是4.11% 。

- 新增37名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.183%，整體死亡率略降0.48%，累計死亡人數為11,021人。

- 本地XBB個案增8宗累計131宗， 本地BQ.1.1增2宗累計143宗。

- 院舍個案維持高水平，今日35間院舍出現個案，66名院友及職員感染。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.4637，即一名患者傳染約1.5人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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▼12月13日 政府公布取消掃安心出行及黃碼制度▼



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【12:08】醫務衞生局局長盧寵茂昨日宣布一系統放寬防疫措施，其中提到會逐步減少向住宅大廈發出強制檢測公告，改為在社區派發更多快速抗原測試包。不過，多個局或部門今早仍進行突擊巡查強檢大廈。

公務員事務局今日（14日）聯同秀茂坪警區和衞生，在早前被納入強制檢測公告的九龍灣德福花園B2座進行執法行動。政府派員在大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查99名受檢人士，均已按規定進行檢測。沒有人受罰。行動今日上午約8時開始，至上午約11時10分結束。

▼12月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼



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【11:15】政務司司長辦公室發言人今日（14日）表示，政務司司長陳國基的高級私人助理對新冠病毒病快速抗原測試呈陽性。陳國基每日均有進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

發言人表示，該名職員工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為昨日（13日）。政務司司長辦公室已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【11:00】醫療輔助隊發言人今日（14日）表示，醫療輔助隊總參事黃英強對新冠病毒病快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。



黃英強最近一次上班為昨日（13日），發言人指他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並定期進行快速抗原測試，最近亦沒有外遊紀錄。醫療輔助隊會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【09:26】港府今日起撤銷強制掃描安心出行二維碼的要求，醫務衞生局局長盧寵茂今早在電台節目表示，安心出行推出至今共調整功能逾40次，現可登記核酸檢測及出示疫苗通行證等，強調今次並非取消整個安心出行應用程式，籲市民：「千祈唔好喺手機拎走（安心出行）。」

對於續用疫苗通行證，盧寵茂強調，疫苗通是推動市民打針重要措施，重申長者若感染後果嚴重，推行疫苗通行證是為鼓勵市民打針：「（政府）係鼓勵大家打針而唔係一定要推行疫苗通行證，希望大家唔好搵錯對象同敵人。」

【07:28】懲教署表示，即日起訪客進入懲教院所進行探訪無須使用「安心出行」流動應用程式登記，但須繼續出示「疫苗通行證」二維碼（以「安心出行」、「智方便」或「醫健通」應用程式出示，或使用紙本紀錄、手機截圖均可），「紅碼」人士不能進入懲教院所進行探訪。為減低病毒流入院所風險，訪客仍須於探訪當天自行進行快速抗原測試並取得陰性結果，在到達懲教院所後經「健康申報表」申報有關測試結果。

▼12月13日 特首李家超公布取消掃安心出行及黃碼制度▼



▼12月10日 市民搶購快速檢測包▼



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▼12月13日 今冬首個寒冷天氣下

