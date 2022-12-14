疫情．最新｜增14870確診　896宗輸入個案創新高　多35名患者離世

香港今日（14日）起取消掃描安心出行，經機場入境人數今日起不會再獲發三日「黃碼」。然而，確診個案再反彈，今日新增14870宗確診，包括13974宗本地個案及896宗輸入個案，輸入個案創單日新高，同時再多35名患者離世，至今本港累計死亡個案共有11 056宗。



放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.4637，即一名患者傳染約1.5人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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【17:00】衞生防護中心公布新型冠狀病毒病個案最新情況，過去24小時新增13 974宗本地感染個案，包括3 256宗核酸檢測陽性個案及10 718宗快速測試陽性個案。此外，新增896宗檢測陽性輸入個案，同時再多35名患者離世，至今本港累計死亡個案共有11 056宗。

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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【16:16】政府今日起撒銷強制掃描安心出行二維碼的要求，惟進入食肆仍要掃描疫苗通行證。市民歡迎新安排，認為進出食肆更方便，有家長今日更特地帶同子女到海防道臨時街市的熟食中心用餐：「方便咗好多，之前因為安心出行太麻煩，好少出街食。」

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【15:09】政府今日起取消「黃碼」，經機場入境人士只要抵港時核酸檢測呈陰性，就可以自由外出活動，如到餐廳吃飯等，無須接受隔離檢疫。從新加坡抵港的莊氏一家對新措施表示很興奮：「期待同屋企人周圍行下，去酒樓飲下茶。」然而，有自澳洲旅遊回港港人仍嫌防香港疫政策應不夠「貼地」，應再放寬：「澳洲及新加坡都不用戴口罩，回港時被要求戴口罩覺得很不適應。」

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行及黃碼制度▼



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【12:08】醫務衞生局局長盧寵茂昨日宣布一系統放寬防疫措施，其中提到會逐步減少向住宅大廈發出強制檢測公告，改為在社區派發更多快速抗原測試包。不過，多個局或部門今早仍進行突擊巡查強檢大廈。

公務員事務局今日（14日）聯同秀茂坪警區和衞生，在早前被納入強制檢測公告的九龍灣德福花園B2座進行執法行動。政府派員在大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查99名受檢人士，均已按規定進行檢測。沒有人受罰。行動今日上午約8時開始，至上午約11時10分結束。

▼12月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼



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【11:15】政務司司長辦公室發言人今日（14日）表示，政務司司長陳國基的高級私人助理對新冠病毒病快速抗原測試呈陽性。陳國基每日均有進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

發言人表示，該名職員工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為昨日（13日）。政務司司長辦公室已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【11:00】醫療輔助隊發言人今日（14日）表示，醫療輔助隊總參事黃英強對新冠病毒病快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。



黃英強最近一次上班為昨日（13日），發言人指他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並定期進行快速抗原測試，最近亦沒有外遊紀錄。醫療輔助隊會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【09:26】港府今日起撤銷強制掃描安心出行二維碼的要求，醫務衞生局局長盧寵茂今早在電台節目表示，安心出行推出至今共調整功能逾40次，現可登記核酸檢測及出示疫苗通行證等，強調今次並非取消整個安心出行應用程式，籲市民：「千祈唔好喺手機拎走（安心出行）。」

對於續用疫苗通行證，盧寵茂強調，疫苗通是推動市民打針重要措施，重申長者若感染後果嚴重，推行疫苗通行證是為鼓勵市民打針：「（政府）係鼓勵大家打針而唔係一定要推行疫苗通行證，希望大家唔好搵錯對象同敵人。」

【07:28】懲教署表示，即日起訪客進入懲教院所進行探訪無須使用「安心出行」流動應用程式登記，但須繼續出示「疫苗通行證」二維碼（以「安心出行」、「智方便」或「醫健通」應用程式出示，或使用紙本紀錄、手機截圖均可），「紅碼」人士不能進入懲教院所進行探訪。為減低病毒流入院所風險，訪客仍須於探訪當天自行進行快速抗原測試並取得陰性結果，在到達懲教院所後經「健康申報表」申報有關測試結果。

▼12月13日 特首李家超公布取消掃安心出行及黃碼制度▼



▼12月10日 市民搶購快速檢測包▼



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▼12月13日 今冬首個寒冷天氣下

