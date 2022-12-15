疫情．最新｜12月首兩周錄得17萬宗確診 輸入個案持續上升
撰文：劉夢婷 江麗盈 黃金棋 孔繁栩 鄧康翹 何瑞芬 梁晉穎 陳葆琳 歐陽德浩 呂穎姍
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木港昨日(14日）新增14,870宗新冠病毒確診個案，連續七日在約1.4至1.5萬之間水平；隨着放寬入境檢疫，經機場抵港的確診個案持續上升，昨增896宗輸入個案，為實施「0+3」檢疫後單日新高。
由本月1日至昨日（14日）本港共錄得17.2萬宗確診個案，當中9,709宗屬輸入個案。港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.4487，即一名患者傳染約1.5人，仍未見頂。
昨日疫情概要：
- 14,870宗確診，較昨日個案輕微上升8.4 %。
- 輸入個案896宗創新高，佔整體個案比率6.03%；相比同日17,857名機場入境旅客人數，確診比率則為5.02%，七日平均比率是4.24% 。
- 新增35名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.19%，整體死亡率略維持在0.48%，累計死亡人數為11,056人。
- 本地XBB個案增1宗、本地BF.7增1宗、本地BQ.1.1增5宗，累計7宗。
- 院舍個案維持高水平，今日間32院舍出現個案， 49名院友及9名職員感染。
放寬防疫措施一覽：
1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通
2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所
3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測
4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告
5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求
▼12月14日 由台灣及外地入境者不再有「黃碼」限制▼
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▼12月14日 安心出行程式撤銷首日食肆情況▼
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▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼
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▼12月14日 旅發局接待約60名東南亞旅遊業界代表親臨香港▼
▼12月14日 澳門防疫抗疫情況▼
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