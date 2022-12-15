疫情．最新｜12月首兩周錄17萬確診　政府突擊兩大廈收4萬元罰款

木港昨日(14日）新增14,870宗新冠病毒確診個案，連續七日在約1.4至1.5萬之間水平；隨着放寬入境檢疫，經機場抵港的確診個案持續上升，昨增896宗輸入個案，為實施「0+3」檢疫後單日新高。



由本月1日至昨日（14日）本港共錄得17.2萬宗確診個案，當中9,709宗屬輸入個案。港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.4487，即一名患者傳染約1.5人，仍未見頂。



昨日疫情概要：



- 14,870宗確診，較昨日個案輕微上升8.4 %。

- 輸入個案896宗創新高，佔整體個案比率6.03%；相比同日17,857名機場入境旅客人數，確診比率則為5.02%，七日平均比率是4.24% 。

- 新增35名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.19%，整體死亡率略維持在0.48%，累計死亡人數為11,056人。

- 本地XBB個案增1宗、本地BF.7增1宗、本地BQ.1.1增5宗，累計7宗。

- 院舍個案維持高水平，今日間32院舍出現個案， 49名院友及9名職員感染。

放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.4487，即一名患者傳染約1.5人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

▼12月14日 由台灣及外地入境者不再有「黃碼」限制▼



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▼12月14日 安心出行程式撤銷首日食肆情況▼



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【12:36】政府今日（15日）再突擊另一幢大廈。元朗民政事務處聯同元朗警區和衞生署，到早前被納入強制檢測公告的元朗新時代廣場5座進行執法行動。行動中共檢查約130人，當中四人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中一人發出10,000元定額罰款通知書。行動今早8時半開始，至上午約11時半結束。

政府今日一共巡查兩幢樓宇，共向四人發出1萬元定額罰款通知書，為庫房進帳4萬元。

【12:36】醫院管理局發言人，白普理寧養中心、沙田慈氏護養院及沙田醫院行政總監蘇詠儀確診，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。醫院管理局指，蘇最近一次上班為昨日，工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施，並每日進行快速抗原測試。她最近沒有外遊紀錄。

【12:20】房屋署聯同屯門警區和衞生署在屯門富泰邨寧泰樓的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動中共檢查了391名受檢人士。當中，六人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



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▼12月14日 旅發局接待約60名東南亞旅遊業界代表親臨香港▼



▼12月14日 澳門防疫抗疫情況▼

