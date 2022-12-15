教師操守｜發挑逗訊息釘牌　學生家過夜警告　教育局：按個案審視

教育局今日（15日）公布《教師專業操守指引》，列出11宗過往曾處理並成立個案，闡釋教育局對涉事教師懲處，當中性質相近個案有人釘牌，有人只警告。其中兩個案，涉及一名男教師與初中女生通訊內容帶有大量與性有關內容，更有不少挑逗女學生與其進行親密行為訊息，最終釘牌。另一個案，一名教師在未得家長同意下，在學生家人外出時留宿同性學生家中，則被發警告信。



個案分享包括一名教師持續用大量偏頗教材教授高中通識科，內容包含帶貶損國家的立場，容易挑起讀者對國家反感，結果被「釘牌」。被問到內地早前發生「白紙運動」，課堂能否涉獵相關議題，教育局局長蔡若蓮反問：「社會正在發生嘅事點解要講？講畀咩年級嘅人聽？一年班講呢張白紙有咩意思？」重申並非不容許談論，而是不應因為情緒而佔據學生時間，認為這是不專業行為。



教育局公布《教師專業操守指引》列八大範疇，教育局局長蔡若蓮親自解畫。（羅國輝攝）

教育局在《指引》附錄選取該局過往曾處理並成立個案，闡釋教師應有專業操守和行為，以及對涉事教師的跟進及懲處。

男教師向初中女生發挑逗進行親密行為訊息 被取消註冊

其中，有男教師與初中女學生透過社交通訊軟件溝通，內容帶大量與性有關露骨內容，亦有不少挑逗女學生與其進行親密行為訊息。雖然教師未有與學生發生性關係，惟教育局認為其濫用教師身份及權力，對學生有歪念邪想及極度不良的思想行為，嚴重違反教師專業操守，並非適合及適當擔任教師的人員，故根據《教育條例》取消其註冊。

教師毫無合理原因下留宿同性學生家中 教育局發警告信

另一個案，某教師在未徵得家長同意下，為同性學生安排課後體育訓練，又多次與該名學生單獨進行校外活動，且在學生家人外出時留宿學生家中。教育局指，個案中教師在毫無合理原因及未經學校及家長同意的情況下，與個別學生單獨進行校外活動，更在毫無合理原因下到訪及留宿學生家中，違反專業操守，教育局向教師發出警告信。

教育局指留宿學生家中教師或因新入職而經驗不足

教育局今日會見傳媒時解釋，第一宗個案的教師涉及不道德行為，發放大量與性有關訊息，而第二宗個案的教師或因是新入職而經驗不足，因此教育局會按個別個案審視嚴重程度，再決定是否終身取消教師資格。

▼12月15日教育局公布《教師專業操守指引》▼



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通識科老師教材歪曲事實 帶貶損國家立場被釘牌

另一個案，教育局指有教師持續採用大量偏頗教材教授高中通識教育科，相關教材只從單一角度闡述觀點，欠缺理據或實證支持，甚至歪曲事實，內容包含對他人失實評論、散播仇恨和偏激意識，且帶貶損國家立場，容易挑起對國家及國民反感。

教育局指教師使用教材偏頗、負面、與事實不符及偏離課程宗旨，而且數量龐大，並經長時間使用，其教學行為對學生的學習及價值觀的建立帶來負面而深遠的影響，故教育局根據《教育條例》取消其註冊。

蔡若蓮指教師選材空間大 惟不應潛移默化對某文化歧視

就該個案，教育局局長蔡若蓮在會見傳媒時強調，教師在選取教材有較大空間，但如意識不良，有意無意地灌輸「某民族特別污糟，某民族不理污染，某地方特別多恐怖分子」就會潛移默化地，對某文化造成歧視：「（個案中）教師係歪曲事實，同埋無理據，唔係話有爭議唔可以教，但只支持自己偏見立場，猛咁溝輸畀學生。如果作為學生都好痛苦......佔住課堂時間，只講自己立場，會令同學好困擾。」

只支持自己偏見立場，猛咁溝輸畀學生。如果作為學生都好痛苦 教育局局長蔡若蓮

蔡又指，涉事教材不是單單「一兩張工作紙」，而是「大量、偏頗」，她指教師有權選擇教材，並非完全不能講「唔好嘅嘢」，但需對應教學目標，追求真、善、美：「無理由搵啲假嘢、醜嘢，故意佔據課堂時間，點解要花時間做呢啲嘢呢？」

任何曾受訓老師都知何謂偏頗 蔡若蓮：有毒嘅嘢食下食下會有病

被問到教師如何解讀「偏頗」？蔡若蓮指：「任何受過訓練嘅老師都知道，你唔知教材啱唔啱，就好似廚師唔知碟嘢有無毒，又煮畀人食，老師一樣，學生每日上堂就好似食飯，有毒嘅嘢食下食下會有病，影響心智發展，你幾時害咗佢都唔知。」

課堂能否涉獵白紙運動？ 蔡若蓮：社會正發生嘅事點解要講？

被問到內地早前發生「白紙運動」，課堂能否涉獵相關議題，教育局局長蔡若蓮反問：「社會正在發生嘅事點解要講？講畀咩年級嘅人聽？一年班講呢張白紙有咩意思？」她重申，並非不容許談論，而是不應因為情緒，在毫無準備下突然在課堂上提出，而佔據學生時間，這是不專業行為。