統計處調查揭全港有至少45.2萬照顧者　逾半主要照顧者有精神壓力

統計處今日（15日）出版新一期《香港統計月刊》，當中包括「香港殘疾人士及長期病患者的概況及其照顧者的特徵」的專題文章，指出2020年香港共有204,200名殘疾人士及 248,000名長期病患者有別人照顧其日常生活，其照顧者每周照顧時數中位數分別為42小時及35小時。



調查亦問及照顧者精神壓力，在150,800名殘疾人士及162,000名長期病患者的主要特定照顧者中，分別有52.4%及54.9%人在統計前1個月曾因照顧而感到有精神壓力。



▼照顧者支援再受關注▼



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殘疾人士及長期病患者逾233萬 約4成70歲或以上

據統計處剛發布專題文章，2020年本港有534,200名殘疾人士（撇除智障人士）及1,799,100名長期病患者，合計逾233.3萬人。至於全港智障人士總數，據粗略統計評估，約有77,000人至90,000人。按年齡分析，53.4萬名殘疾人士及近180萬長期病患者中，70歲及以上人士分別佔44.5%及40%。

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照顧者以子女、女婿、媳婦佔多

在所有殘疾人士及長期病患者中，分別有204,200名殘疾人士及248,000名長期病患者是居於住戶內，因健康狀況或有特別需要（即日常生活有困難或正在使用輔助儀器）而有別人照顧其日常生活。

照顧上述一班殘疾人士的主要照顧者，分別有28.7%是他們的子女、女婿、或媳婦，28.2%是他們的配偶，有15%則是他們的父母。而照顧長期病患者的主要照顧者，則有近31.9%是他們的子女、女婿、或媳婦，有28.9%是他們的配偶，有24.5%是他們的家庭傭工。

統計調查指出，殘疾人士及長期病患者每周受其照顧者照顧的時數中位數分別為42小時及35小時。（資料圖片）

每周照顧時數中位數 殘疾人士：42小時 長期病患者：35小時

至於照顧時數，統計調查指出，殘疾人士及長期病患者每周受其照顧者照顧的時數中位數分別為42小時、及35小時。

統計調查亦有問及照顧者的精神壓力，150,800名殘疾人士、及162,000名長期病患者有特定照顧者（一星期內照顧最長時間的親人或朋友），在這班照顧者中，分別有52.4%及54.9%的主要特定照顧者在統計前1個月曾因照顧而感到有精神壓力。

感精神壓力殘疾人士照顧者中 30.9%形容程度介乎輕微嚴重之間

在因照顧而感到有精神壓力的殘疾人士照顧者中，60.5%人形容上一次感到有精神壓力的程度為輕微，30.9% 則形容程度為介乎輕微與嚴重之間。因照顧而感到有精神壓力的長期病患者照顧者，則有56%人形容精神壓力的程度為輕微，27%形容程度為介乎輕微與嚴重之間。