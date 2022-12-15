美心MX成立50周年推出多款懷舊美食 撐環保堂食禁用即棄餐具

美心MX於今個月（19日）正式踏入50周年，為慶祝成立逾半世紀，以「同金禧 ‧ 共嚐美」為主題，推出多款創新菜式和復刻版美食，望能喚起大眾的集體回憶。快餐部行政總廚屈偉江表示：「希望可以復刻懷舊風味，重新推出鐵板餐，會要求廚房即叫即整，牛扒更唔會『煎定』，令客人食返舊陣時嘅味道。」



自2019年反修例風波 餐廳年輕客群變少

2019年美心太子女伍淑清曾多次抨擊反修例的言論，揚言年輕人「被洗腦，要放棄他們。」此舉令美心集團被捲進風波中，整個美心飲食王國被反修例人士杯葛，當中年輕人佔多數。

快餐及機構餐務市務主管梁美寶亦表示留意到近年來光顧MX的年輕人較以前少。有見及此，餐廳在去年開始提供更多元化的食品選擇，包括燒味絕配、 酸菜米線等，又以時令食材炮製佳餚，推出一系列新菜式，務求能迎合年輕人口味。

快餐不只要「快」更要着重「質素」

快餐部行政總廚屈偉江從16歲開始加入美心西餐廳工作，再調任到快餐部，至今已四十多年。屈偉江表示昔日做快餐很簡單，只是「雞脾薯條」、「焗豬扒飯」、「肉醬意粉」，現在的顧客則講求多元化，「大多鍾意即整，上到枱要熱辣辣。」

屈偉江又提及，快餐文化最大的轉變在於，現時餐廳有六、七成餐點均是「即做」。有些餐點則需要預先做好六、七成功夫，待客人落單叫餐時，再完成餘下兩、三成的工序。

他更表示現時「做定」的菜式已經很少。因不少客人光顧快餐並不只要求「快」，反而寧願花更長時間等候，也要質素更好的「即叫即做」餐點。

重新推出復刻版美食 喚起大眾集體回憶

為慶祝五十週年，餐廳亦推出多款懷舊菜式望能喚起大眾集體回憶，包括，鐵板餐配搭啫喱和酥皮湯、車仔麵、雞翼餐及皇牌燒味，屈偉江表示「希望可以復刻懷舊風味，鐵板餐會再次重新推出，會要求廚房同時「即叫即整」，牛扒更唔會『煎定』，令客人食返舊陣時嘅味道。」

快餐也講求環保 每件制服相等於7個回收膠樽

梁美寶表示快餐同樣可以講求環保和可持續發展，美心MX於上個月開始推行堂食全面禁止使用即棄餐具。此外，在員工制服上亦作出變革，採用REPREVE最新可持續環保紗線，每件制服相等於使用7個回收膠樽組成，減少膠樽污染對環境的影響。其次，更推出「植樹計劃」，與Impossible Foods合作推出植物肉系列，每售出2公斤植物豬肉，便會透過EcoMatcher種植一棵樹，促進碳截存，實踐低碳少肉的生活。