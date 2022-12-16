疫情．最新｜教育局蔡若蓮及施俊輝列確診者密切接觸者需家居檢疫

香港今日（16日）新增14,903宗本地感染個案及823宗輸入個案，合共新增15,726宗確診，比之前一日少約1,300宗，另外再多32名患者離世，至今本港累計死亡個案共有11 ,107宗。



特首李家超昨晚派定心丸，他在Facebook撰文表示，2023年通關「有很現實的可能性」，但之前要先增加入境深圳的「健康驛站」名額，以及調整跨境貨車「點對點」運輸模式安排，按部就班地恢復兩地往來。



今日疫情概要：



-15,726宗確診，較昨日疫情跌7.9%，第十日維持過萬宗水平。

-輸入個案823宗，佔整體個案5.23%，佔18,081名入境旅客4.55%。

-死亡個案增32宗，累計死亡人數11,107，全期累計死亡率維持0.48%。

-本地新變異病毒株個案增11宗，包括XBB個案多2宗累計136宗，BF.7增1宗累計8宗，BQ.1.1增8宗累計163宗。

放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.41，即一名患者傳染約1.5人，有趨向平台期跡象。（港大醫學院圖片）

【20:12】教育局發言人表示，教育局局長蔡若蓮及副局長施俊輝被列為一宗陽性個案的密切接觸者，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，期間會在家工作。發言人表示，蔡若蓮和施俊輝一直有定期進行2019冠狀病毒病核酸檢測。他們今日曾進行快速抗原測試，結果均為陰性。

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【19:48】政府正減少強制檢測大廈數目，醫務衞生局今晚（16日）公布最新強檢大廈名單，只有24幢上榜，其中20幢有較多確診者居住，當中沙田區及屯門區最多，各有3幢上榜，包括沙田濱景花園 1 座、翠華花園 B 座、屯門啟豐園 4 座等，天水圍嘉湖山莊樂湖居 2座亦榜上有名。

另有4幢涉污水樣本陽性，沙田區佔2幢，將軍澳及屯門區各佔1幢，包括沙田水泉澳邨林泉樓、馬鞍山欣安邨欣喜樓；將軍澳南豐廣場 2 座以及屯門富健花園 9 座。

▼12月16日 部份強檢大廈▼



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【17:05】衞生署衞生防護中心公布，截至十二月十六日零時零分，中心正調查過去24小時新增14 903宗陽性檢測的本地感染個案，當中包括2872宗核酸檢測陽性個案及12 031宗快速測試陽性個案。此外，新增823宗檢測陽性輸入個案，當中，457宗涉及機場檢測樣本、293宗涉及第一至三日樣本，餘下73宗涉及第四至七日樣本。

【13:05】澳門特區政府宣布，明日（17日）零時起，放寬對香港、台灣和外國入境人士的防疫措施，現時「5+3」措施，由集中隔離醫學觀察及3天居家隔離醫學觀察，午夜起改為「優化5+3」，即5天居家隔離醫學觀察及3天離境限制。

登機、登船或登車來澳門時須持有採樣日後48小時內核酸檢測陰性報告及準備每人適量快測包，但無須預訂澳門的醫學觀察酒店，亦無須預繳核酸檢測費用。入境後，健康碼轉為紅碼，須接受一次落地核酸檢測採樣，而直至入境翌日起計第9日零時前不能經澳門前往內地。

若入境時核酸檢測結果為陰性，自入境翌日起計連續3日，每日進行快測並上載結果，第3日將轉為黃碼。入境翌日起計第4日及第5日，須繼續每日進行快測；連續2日快測陰性後，將轉為綠碼。

【12:30】環境及生態局發言人今日（16日）表示，環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群一位同住家人確診新冠病毒病，她現按衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作。劉利群有定期進行新冠病毒核酸測試和快速抗原測試，結果均為陰性，她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【12:20】政府今早（16日）繼續突擊巡查兩幢強檢大廈。其中在職家庭及學生資助事務處和大學教育資助委員會秘書處，聯同葵青警區和衞生署，到早前被納入強制檢測公告的青衣海欣花園3座進行執法行動，共檢查185人，當中11人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中8人發出10,000元定額罰款通知書。行動由午8時半開始，至上午11時半結束。

此外，機電工程署聯同秀茂坪警區和衞生署，到早前被納入強制檢測公告的九龍灣啟泰苑啟康閣進行執法行動，共檢查155人，均已按規定進行檢測。行動由上午約8時開始，至上午約11時半結束。

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