疫情．最新｜新增15726宗確診　823宗屬輸入個案　多32名患者離世

香港今日（16日）新增14,903宗本地感染個案及823宗輸入個案，合共新增15,726宗確診，比之前一日少約1,300宗，另外再多32名患者離世，至今本港累計死亡個案共有11 ,107宗。



特首李家超昨晚派定心丸，他在Facebook撰文表示，2023年通關「有很現實的可能性」，但之前要先增加入境深圳的「健康驛站」名額，以及調整跨境貨車「點對點」運輸模式安排，按部就班地恢復兩地往來。



今日疫情概要：



-15,726宗確診，較昨日疫情跌7.9%，第十日維持過萬宗水平。

-輸入個案823宗，佔整體個案5.23%，佔18,081名入境旅客4.55%。

-死亡個案增32宗，累計死亡人數11,107，全期累計死亡率維持0.48%。

-本地新變異病毒株個案增11宗，包括XBB個案多2宗累計136宗，BF.7增1宗累計8宗，BQ.1.1增8宗累計163宗。

放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.41，即一名患者傳染約1.5人，有趨向平台期跡象。（港大醫學院圖片）

【17:05】衞生署衞生防護中心公布，截至十二月十六日零時零分，中心正調查過去24小時新增14 903宗陽性檢測的本地感染個案，當中包括2872宗核酸檢測陽性個案及12 031宗快速測試陽性個案。此外，新增823宗檢測陽性輸入個案，當中，457宗涉及機場檢測樣本、293宗涉及第一至三日樣本，餘下73宗涉及第四至七日樣本。

【13:05】澳門特區政府宣布，明日（17日）零時起，放寬對香港、台灣和外國入境人士的防疫措施，現時「5+3」措施，由集中隔離醫學觀察及3天居家隔離醫學觀察，午夜起改為「優化5+3」，即5天居家隔離醫學觀察及3天離境限制。

登機、登船或登車來澳門時須持有採樣日後48小時內核酸檢測陰性報告及準備每人適量快測包，但無須預訂澳門的醫學觀察酒店，亦無須預繳核酸檢測費用。入境後，健康碼轉為紅碼，須接受一次落地核酸檢測採樣，而直至入境翌日起計第9日零時前不能經澳門前往內地。

若入境時核酸檢測結果為陰性，自入境翌日起計連續3日，每日進行快測並上載結果，第3日將轉為黃碼。入境翌日起計第4日及第5日，須繼續每日進行快測；連續2日快測陰性後，將轉為綠碼。

【12:30】環境及生態局發言人今日（16日）表示，環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群一位同住家人確診新冠病毒病，她現按衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作。劉利群有定期進行新冠病毒核酸測試和快速抗原測試，結果均為陰性，她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【12:20】政府今早（16日）繼續突擊巡查兩幢強檢大廈。其中在職家庭及學生資助事務處和大學教育資助委員會秘書處，聯同葵青警區和衞生署，到早前被納入強制檢測公告的青衣海欣花園3座進行執法行動，共檢查185人，當中11人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中8人發出10,000元定額罰款通知書。行動由午8時半開始，至上午11時半結束。

此外，機電工程署聯同秀茂坪警區和衞生署，到早前被納入強制檢測公告的九龍灣啟泰苑啟康閣進行執法行動，共檢查155人，均已按規定進行檢測。行動由上午約8時開始，至上午約11時半結束。

▼12月14日 安心出行程式撤銷首日食肆情況▼



+ 9

▼12月14日 由台灣及外地入境者不再有「黃碼」限制▼



+ 6

▼12月14日 旅發局接待約60名東南亞旅遊業界代表親臨香港▼



▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



+ 9

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



+ 13

▼12月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼



+ 3

▼12月14日 澳門防疫抗疫情況▼

