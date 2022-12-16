疫情．最新｜澳門午夜起放寬港台及外國人入境限制僅5日家居檢疫

木港昨日(15日）新增17,080宗新冠病毒確診個案，超出過去七日每日平均新增1.4至1.5萬宗水平，創近九個月單日新高，回覆至3月中水平。會否影響與內地通關進程？



特首李家超昨晚派定心丸，他在Facebook撰文表示，2023年通關「有很現實的可能性」，但之前要先增加入境深圳的「健康驛站」名額，以及調整跨境貨車「點對點」運輸模式安排，按部就班地恢復兩地往來。中國工程院院士鍾南昨日出席講座時稱，「新冠肺炎」名稱原意為重症急性呼吸綜合症，但隨着病死率降低，Omicron變異病毒株致死率已相當於季節型流感。



昨日疫情概要：



- 增17,080宗確診，較昨日個案急升14.8 %。

- 輸入個案831宗，佔整體個案比率4.86%；相比同日16,214名機場入境旅客人數，確診比率則為5.13%，七日平均比率是4.23%

- 新增19名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.178%，整體死亡率略維持在0.48%，累計死亡人數為11,075人。

- 本地XBB個案增1宗、本地BF.7增1宗、本地BQ.1.1增5宗，累計7宗。

- 院舍個案維持高水平，今日間32院舍出現個案， 49名院友及9名職員感染。

放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.41，即一名患者傳染約1.5人，有趨向平台期跡象。（港大醫學院圖片）

【13:05】澳門特區政府宣布，明日（17日）零時起，放寬對香港、台灣和外國入境人士的防疫措施，現時「5+3」措施，由集中隔離醫學觀察及3天居家隔離醫學觀察，午夜起改為「優化5+3」，即5天居家隔離醫學觀察及3天離境限制。

登機、登船或登車來澳門時須持有採樣日後48小時內核酸檢測陰性報告及準備每人適量快測包，但無須預訂澳門的醫學觀察酒店，亦無須預繳核酸檢測費用。入境後，健康碼轉為紅碼，須接受一次落地核酸檢測採樣，而直至入境翌日起計第9日零時前不能經澳門前往內地。

若入境時核酸檢測結果為陰性，自入境翌日起計連續3日，每日進行快測並上載結果，第3日將轉為黃碼。入境翌日起計第4日及第5日，須繼續每日進行快測；連續2日快測陰性後，將轉為綠碼。

【12:30】環境及生態局發言人今日（16日）表示，環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群一位同住家人確診新冠病毒病，她現按衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作。劉利群有定期進行新冠病毒核酸測試和快速抗原測試，結果均為陰性，她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【12:20】政府今早（16日）繼續突擊巡查兩幢強檢大廈。其中在職家庭及學生資助事務處和大學教育資助委員會秘書處，聯同葵青警區和衞生署，到早前被納入強制檢測公告的青衣海欣花園3座進行執法行動，共檢查185人，當中11人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中8人發出10,000元定額罰款通知書。行動由午8時半開始，至上午11時半結束。

此外，機電工程署聯同秀茂坪警區和衞生署，到早前被納入強制檢測公告的九龍灣啟泰苑啟康閣進行執法行動，共檢查155人，均已按規定進行檢測。行動由上午約8時開始，至上午約11時半結束。

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