增16,023宗確診多40人死　創四月中後新高　七日平均死亡率0.19%

疫情持續未退，本港今日新增16,023宗確診，當中包括15,147宗本地個案及876宗輸入個案，輸入個案佔整體確診數字為5.47%。同時再多40名患者離世，是為今年4月16日後，再重上40宗水平，至今本港累計死亡個案共有11,171宗，7日平均死亡率為0.196%。



今日疫情概要：



- 16,023宗確診，較昨日個案輕微上升1.6%.

- 輸入個案876宗，佔整體個案比率5.47%；相比同日19,927名機場入境旅客人數，確診比率則為4.40%，七日平均比率是4.36% 。

- 新增40名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.196%，整體死亡率略降0.47%，累計死亡人數為11,171人。

- 今日27間院舍出現個案， 30名院友及8名職員感染。

新冠肺炎疫情反覆，本港今再增16,023宗確診。確診個案中有15,147宗為本地個案，輸入個案佔876宗，佔整體個案比率為5.47%。新增輸入個案當中，526宗涉及機場檢測樣本、280宗涉及第1至3日樣本，餘下70宗涉及第4至7日樣本。

由於昨日機場入境為19,927人，確診比率為4.40%，較昨日稍微下跌0.26%。七日平均確診人數為819人，七日平均確診比率為4.46%。

衞生署公共衞生化驗服務處於12月9日至15日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約54.13%（七天移動平均比例）。

學校方面，今日是學校假期，未有新呈報個案，但有7間學校的7個班級需要停課五天。至於院舍方面，有27間院舍有確診個案，分別為18間安老院舍及9間殘疾人士院舍，當中有30名院友及8名員工確診。

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