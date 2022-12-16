通關｜東南亞旅遊界今迪士尼樂園　副總裁︰磨拳擦掌迎接海外旅客

政府近月再放寬檢疫措施，取消「安心出行」黃碼，東南亞旅遊業界代表隨即來港視察。香港迪士尼今日（16日）表示，對政府的放寬感到開心，期待海外旅客再次來港，又透露東南亞代表將在今晚進園。此外，為配合明年魔雪奇緣新園區登場，明年將繼續推出一系列特色餐飲，部份具中國文化特色，包括中國五行金、木、水、火、土特色飲品等。



周末將有海外旅客到訪迪士尼

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊表示，對政府近月放寬檢疫措施感到開心，預料愈來愈多海外旅客，將重返香港迪士尼。她透露今晚將接待來自東南亞的業界代表，又指周末將有海外旅客到訪。 「一班同事磨拳擦掌，希望可以快啲迎接海外旅客返嚟。」

黎續指，迪士尼公司明年將踏入100周年，認為疫情確實為百年一遇的危機。但她強調迪士尼會繼續推出新設施及產品，例如今年便在萬聖節表演「惡人舞動迪士尼」及音樂劇「迪士尼魔法書房」加入視形演譯，履行社會企業責任。

「黑魔后」軟雪糕萬聖節期間每小時賣61支

黎亦透露，魔雪奇緣主題園區，將在明下半年在香港迪士尼登場，全新的華特．迪士尼及米奇老鼠銅像亦會亮相。至於餐飲方面，今年在萬聖節期間推出的「黑魔后」軟雪糕，共賣出2.1萬支，平均每小時賣出61支；大街餐廳LinaBell下午茶，更每日每兩個小時款出55份。

因此為配合新園區，香港迪士尼將繼續推出新的一系列特色餐飲，部份具中國文化特色，向旅客提供美食驚喜，其中包括︰

1. 香港迪士尼樂園酒店晶荷軒，融入中國傳統五行的概念，推出金、木、水、火、土共5款的特色飲品，讓旅客根據個人體質選擇以滋潤身體。



2. 晶荷軒將推出農曆新年期間限定料理，包括開運豬手、鮑魚、金蠔、米奇紅豆包等傳統菜餚，適合作為親朋戚友作為開年飯。



3. 迪士尼探索家度假酒店雲龍軒再次推出「秋意新冬八和菜」，今次加入秋冬時令食材，菜單包括冷盤小食至熱葷飯麵。



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4. 香港迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳推出素食及麻辣食品，包括素菜壽司、韓式素牛肉、麻辣酸菜魚等，迎合旅客不同飲食習慣。



5. 香港迪士尼明年分階段推出主題蛋糕，包括情人節《美女與野獸」蛋糕、母親節《富貴貓》蛋糕、畢業季《怪獸大學》蛋糕、冬日《魔雪奇緣》蛋糕；原有系列蛋糕同時繼續供應。

