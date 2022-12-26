走吧！2022 │ 這一年離我們而去的人　曾陪伴多代港人成長

2022年年初，香港歷經疫情大爆發、處處失守，抗疫之路似快見盡頭，卻有一些故人永遠留在這一年。文化界今年失去多位殿堂級巨星，才子倪匡、作家李怡、大導演楚原等，作品成珍藏；幾代人都認為最具無綫電視代表性的利孝和夫人，她的離去，也令人認識到她的姓名是利陸雁群；前高官李少光與資深藝人曾江驟然離世，家人措手不及；著名練馬師簡炳墀到另一個世界再展「食力」，滙豐大班鄭海泉克服小兒麻痹症而成為滙豐控股首位華人執行董事事跡，是獅子山下精神。



《香港01》帶你回頭，細數那些歷史長河中的朵朵浪花。



逝世演藝名人：曾江於隔離酒店倒斃

▼2022年部分逝世演藝界名人▼



+ 4

曾參演電視劇《獅子山下》、1983年版《射雕英雄傳》的著名藝人曾江今年4月逝世。曾江獨自從新加坡返港在尖沙咀九龍酒店中檢疫，衞生署人員4月27日巡查時無人應門，酒店職員開門後，發現曾江昏迷在房間內，其後證實死亡，死因有待調查，至今仍未公開。

香港著名導演兼演員楚原今年2月逝世，曾導演《七十二家房客》打破當時香港電影票房紀錄，亦將一系列古龍武俠小說改編成武俠片，例如《楚留香》、《三少爺的劍》等。香港著名導演羅啟銳今年3月逝世，曾編劇《秋天的童話》、執導《歲月神偷》，關錦鵬、鍾楚紅、洪金寶和杜琪峰等到場追思會。

逝世文化名人：四大才子之一倪匡、著名作家李怡

▼2022年部分逝世文化名人▼



科幻小說作家倪匡今年7月離世，享年87歲。倪匡曾與金庸、黃霑和蔡瀾被封為香港四大才子，生前共出版156本小說。其作品先後被改編成電影、電視和廣播劇，《衛斯理》、《原振俠》等作品曾膾炙人口。早在2019年書展期間，倪匡便提及已被不同毛病折磨30年，在講座透露自己患有皮膚癌。

享譽華人知識圈的著名作家李怡則10月在台北國泰醫院病逝。李怡筆耕逾60年，文章針砭兩岸三地時政，曾在1970年創辦雜誌《七十年代》，1984年更名為《九十年代》。雜誌集合知識分子批評兩岸時事，先後被台灣、內地查禁。2007年起，李怡為《蘋果日報》撰寫社論《蘋論》，言辭辛辣，在《蘋果日報》停刊前宣布擱筆。《香港國安法》生效後移居台灣。

本名張彥的作家西西於12月18日因心臟衰竭在醫院病逝。西西創作領域橫跨長短篇小說、散文、詩、影評等，代表作《我城》膾炙人口，小說《哀悼乳房》還改編成電影《天生一對》。2019年西西曾獲頒美國紐曼華語文學獎及瑞典蟬文學獎，為香港首人。

逝世政界名人：港英時期官員施祖祥等

▼2022年部分逝世政界名人▼



+ 1

前保安局局長、前港區人大代表李少光9月在睡夢中離世，特首李家超、保安局局長鄧炳強等多名政界人士前去弔唁致哀。

港英時期官員、前憲制事務司施祖祥今年5月逝世。施祖祥曾先後出任公務員事務司、香港貿易發展局總裁、及廉署審查貪污舉報諮詢委員會主席等重要公職，後來轉投商界。2019年，施祖祥曾與26名前高官及議員聯署呼籲林鄭撤回逃犯條例。

首名華人市政局主席、香港公民協會前立法局議員張有興今年1月逝世，曾成功爭取9年免費教育。

港九勞工社團聯會（勞聯）前主席、前立法會議員李啟明10月逝世，全國政協副主席梁振英、全國人大常委譚耀宗等人曾去靈堂弔唁。創辦菱電集團的電梯大王胡法光6月去世，曾是港英年代區議會、市政局及立法局三料議員，支持多個體育總會運作，積極推動香港體育發展。

另外，著名練馬師簡炳墀亦在今年2月病逝，曾五奪香港冠軍練馬師名銜，先後贏830場頭馬，作為新界原居民，曾擔任上水鄉鄉事委員會主席、新界鄉議局永遠顧問，亦曾現身光復上水遊行。

逝世商界名人：利孝和夫人、西瓜波之父蔣震等

▼2022年部分逝世政界名人▼



+ 1

匯豐銀行首位華人主席鄭海泉今年8月逝世，財政司司長陳茂波、行會成員鄭慕智、中文大學校長段崇智等人扶靈。TVB前非執行董事、人稱利孝和夫人的利陸雁群今年1月逝世，其丈夫為銅鑼灣大地主利希慎家族的利孝和。

人稱西瓜波之父、震雄集團創辦人兼榮譽主席蔣震則在今年3月離世。蔣震曾參加國民革命軍，國民政府退守台灣後南下香港定居，育有六女一子，二女蔣麗芸為上屆立法會議員。

全東南亞最大規模琴行通利琴行的創辦人李子文今年2月病逝，李子文1960年代把鋼琴普及化，還獲特許權在港組裝鋼琴，大幅降低當時鋼琴成本。