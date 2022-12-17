疫情．最新｜個案繁殖率回落　鐵路口岸員工重返崗位疑為通關準備

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（16日）新增15,726宗確診個案，累計死亡個案共有11,107宗，死亡率0.183%，維持低於0.2%，但每日死亡人數則上升。港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率最新為1.366，有趨向回落跡象。



高鐵西九龍站站務人員、保安等，正陸續調回駐守；同樣因疫情停用的羅湖站及落馬洲站亦陸續有員工返回站內工作，疑為通關做準備。



今日疫情概要：



-15,726宗確診，較昨日疫情跌7.9%，第十日維持過萬宗水平。

-輸入個案823宗，佔整體個案5.23%，佔18,081名入境旅客4.55%。

-死亡個案增32宗，累計死亡人數11,107，全期累計死亡率維持0.48%。

-本地新變異病毒株個案增11宗，包括XBB個案多2宗累計136宗，BF.7增1宗累計8宗，BQ.1.1增8宗累計163宗。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.366，有趨向回落跡象。（港大醫學院圖片）

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