疫情．最新｜個案繁殖率回落　鐵路口岸員工重返崗位疑為通關準備

撰文：梁晉穎 呂穎姍 何瑞芬 馬煒傑 劉夢婷 鄧宇詩 鄧康翹
出版：更新：

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（16日）新增15,726宗確診個案，累計死亡個案共有11,107宗，死亡率0.183%，維持低於0.2%，但每日死亡人數則上升。港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率最新為1.366，有趨向回落跡象。

高鐵西九龍站站務人員、保安等，正陸續調回駐守；同樣因疫情停用的羅湖站及落馬洲站亦陸續有員工返回站內工作，疑為通關做準備。

今日疫情概要：

-15,726宗確診，較昨日疫情跌7.9%，第十日維持過萬宗水平。

-輸入個案823宗，佔整體個案5.23%，佔18,081名入境旅客4.55%。

-死亡個案增32宗，累計死亡人數11,107，全期累計死亡率維持0.48%。

-本地新變異病毒株個案增11宗，包括XBB個案多2宗累計136宗，BF.7增1宗累計8宗，BQ.1.1增8宗累計163宗。

疫情．12.16｜增15726宗確診　高鐵西九龍站工作人員為通關準備
港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.366，有趨向回落跡象。（港大醫學院圖片）

▼12月16日　高鐵西九龍站亮燈及有人員出入▼

+2

▼12月16日　香園圍口岸貨運效率提升▼

+11

▼12月16日　記者實測「願檢盡檢」身份被拒免費檢測▼

+3

▼12月14日　由台灣及外地入境者不再有「黃碼」限制▼

+6

▼12月13日　政府公布取消掃安心出行及黃碼制度▼

+2
教育局蔡若蓮剛「放監」再列密切接觸者　副局長施俊輝同須檢疫強檢大廈｜24幢上榜　涉沙田濱景花園 、翠華花園、嘉湖山莊等煥然壹居、藍天海岸、龍譽等污水呈陽性　4.5萬人要快測通關｜消息：站務人員保安員陸續調返高鐵站　羅湖落馬洲站亦然通關｜東南亞旅遊界今訪迪士尼樂園　園方︰磨拳擦掌迎接海外旅客通關｜西九高鐵等口岸正在準備　運輸及物流局：一待通關即可安排IKEA聖誕樹｜市民大嶼山赴荃灣搶平貨　亦有人兩度撲空：點解又無類鼻疽︱居深水埗69歲婦人染疫　患多種長期病　目前留醫情況穩定
新冠肺炎
醫院管理局
醫務衞生局
衞生署
通關