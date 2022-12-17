蔡若蓮指舊版教師操守指引已不合時宜　新指引可讓老師自覺自律

教育局日前公布《教師專業操守指引》。教育局局長蔡若蓮表示，舊有的業界措守指引於1995年推出，當中部份指引已不合時宜，學界亦一直希望教育局可發出更清晰的指引，八項範疇都是已有共識的價值觀，「冇一樣嘢大家覺得係唔應該做」，認為指引可讓老師自覺自律，亦可互相提醒。



她又表示，如議題未有在歷史上判斷誰是誰非，老師就不應妄下判斷，將部分人所謂意見帶到課堂討論，否則容易令學生先入為主，造成誤解和偏見。



▼12月15日 教育局公布《教師專業操守指引》列八大範疇▼



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教育局局長蔡若蓮今日（17日）在電台節目表示，業界措守指引於1995年推出，當中部份指引已不合時宜，學界亦一直希望教育局可發出更清晰的指引，特別是在2019年社會事件後社會大眾都會教師多了關注。

八項範疇「冇一樣嘢大家覺得係唔應該做」

她表示，周四（15日）新公布的《教師專業操守指引》內容主要圍繞師德，務求老師以身作則，立德樹人，而指引內容亦十分基本，恪守法治、廉潔公正、關愛學生等八項範疇都是已有共識的價值觀，「冇一樣嘢大家覺得係唔應該做」，認為指引可讓老師自覺自律，亦可互相提醒，「唔係話老師做得唔好，清清楚楚講出嚟」，指不少老師都歡迎指引。

蔡若蓮指引內容亦十分基本，八項措守都是已有共識的價值觀。（羅國輝攝）

校本處理教師投訴再交教育局可縮減時間

指引中提到將由教育局處理教師投訴，蔡若蓮指與以往其實無分別，反而過往要由其他團體處理投訴，再放至教育局，加了一層令所需時間大增，而現在先由校本處理再交由教育局審視，可大幅縮減時間，以更快更公平公正處理投訴。

另外，指引又指明教師不應在社交平台散播不盡不實或虛假的消息，以及咒罵或仇恨的言論，蔡若蓮指香港是可以接受多元意見，可以發表個人看法，即使與政府持相反意見亦可以發表個人看法，唯不可直接或間接煽惑學生違法，強調是不能接受。

歷史上未判誰是誰非 老師教學時別妄加判斷

蔡若蓮又指，局方不會訂明教師有什麽議題不能教，主要視乎是否與學習目的相關，即使六四事件亦是在課程內，強調老師教學時要正確，不偏頗，因教育會潛移默化，會對學生造成好大影響，如議題未有在歷史上判斷誰是誰非，老師就不應妄下判斷，將部分人所謂意見帶到課堂討論，否則容易令學生先入為主，造成誤解和偏見，對學生學習無益處。

過去3年有20位教師被DQ

教育局副秘書長陳慕顏指，學校處理教師投訴後，局方會因應嚴重性跟進，包括發出勸諭、警告、譴責，若涉及刑事或性質非常嚴重，可能會取消教師註冊。她強調，教育局好重視教師失德問題，特別是與性、師生戀有關，會取消註冊，因不放心再讓學生跟從他學習。她指出，教育局近3年處理502宗投訴，其中179宗不成立，而成立的投訴中，有20宗教師被取消註冊，主要涉及刑事成分。

資深退休校長鄒秉恩則指出，1997年後香港的政情與法例不停更新，而他作為當時議會成員都會覺得個守則過時，有需要重新修訂守則，例如以往較少談及性騷擾或網上言論，指老師要與時並進，要學習一個新時代。他又指專業行為老師應該知，「咩應做，咩唔應做」，而指引則可讓老師作參考。