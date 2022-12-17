芷希凌晨順利換心　心臟來自內地腦幹死亡童　醫管局：特事特辦

撰文：鄧康翹 呂穎姍 梁晉穎
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四個月大的香港女嬰芷希出現急性心衰竭，須心臟移植，家人早前公開求心。《香港01》今（17日）接獲消息指，醫管局早前向醫務衞生局申請，安排內地嬰兒心臟往香港兒童醫院替芷希心臟移植。

醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗下午會見傳媒時證實，內地昨（16日）有一名兒童因頭部嚴重創傷腦幹死亡，內地配對不到合適受贈者後即時聯絡香港兒童醫院團隊，經評估後認為係適合芷希，之後由港方安排心臟送港，昨晚為芷希進行移植手術，今凌晨順利完成。

鄧耀鏗強調，芷希只有四個大，為好特別個案，在香港要找合適心臟困難，要爭分奪秒，而內地有完善移植機制，今次特事特辦情況，不論內地及香港啟動相關程序均合乎法規，過程合情合法合理。

醫院管理局12月17日下午會見傳媒，公布香港兒童醫院一宗器官移植手術的詳情。（盧翊銘攝）

▼「求心」的4個月大女嬰芷希▼

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香港兒童醫院指芷希手術過程順利，新心臟運行理想，目前在深切治療部留醫，仍要使用呼吸機。（盧翊銘攝）

【16:14】香港兒童醫院醫院行政總監李子良代芷希父母稱，感恩及多謝捐贈者父母大愛，體諒到其他小朋友需要器官續生命，給一個重新機會芷希，又多謝兒童醫院所有的醫療圑隊。

【16:06】醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗指，芷希要搵合適心芷希不容易，所以特區政府十分重視，希望透過不同網絡搵心，醫管局亦主動聯國家衛健委，而內地昨有一名兒童因頭部有嚴重創傷而腦幹死亡，在內地沒有適合配對後，即時聯絡兒童醫院團隊，經評估後，認為適合芷希，昨晚做手術，凌晨順利完成。

▼「求心」的4個月大女嬰芷希▼

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▼11月25日　4個月大女嬰芷希母親會見傳媒「求心」▼

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換心手術今日在兒童醫院進行。（資料圖片）
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