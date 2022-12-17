平和基金會辦「足球同樂日」齊撐踢波不賭波

2022年卡塔爾世界盃進入尾聲，決賽將於明晚（18日）上演。而平和基金與香港車路士足球學校合作，於今日（17日）在藍田足球場舉行「不賭波 做個醒目真球迷」壓軸活動「足球同樂日」，希望大家齊心協力踢走賭波風氣，鼓勵大家踢波不賭波。



活動典禮由平和基金諮詢委員會主席陸海女士、退役香港職業足球員山度士、香港花式足球錦標賽冠軍馬偉澄、藝人丁子朗及郭柏妍同場參與。

近年「賭波」人數呈年輕化趨勢

平和基金諮詢委員會主席陸海女士表示，留意到近年來參與「賭波」人數呈年輕化趨勢。有見如此情況，陸主席表示基金會在今年推出學校資助計劃供本港各學校申請，於下年度將抗賭博資訊推廣到中、小學校，「從小做起，教育學生們不要參與賭博活動。」她透露今年度已收到超過五十間學校的申請。

此外，陸主席提及今日舉行的「足球同樂日」，希望能透過活動教育青少年，足球是一項有益身心的運動，球賽的樂趣在於運動本身，沉迷賭博不但損失金錢，更會破壞與家人、朋友間的關係，不要讓賭博令足球運動失去真正的意義。

而退役香港職業足球員山度士亦表示，自己絕對不會和「賭波」的人交朋友，更強調「作為一位足球員，完全不希望有人以自己作賭注。」

世界盃期間「戒賭熱線」延長到晚上12時

陸主席亦指出，今年戒賭熱線接收到的求助個案相比往年上升近1成，共收到逾2,500個求助個案，她推測與今屆世界盃有直接關係。

有見及此，戒賭熱線在世界盃進行期間，將服務時間延長至晚上12時，陸主席呼籲在世界盃期間沉迷賭博的市民，致電到1834 633尋求協助，她同時亦提醒市民若果真的需要參與賭博活動，必須到合法持政府牌照的場所進行。