保良局虐兒｜獨立檢討委員會首階段報告指個別情況　內部掀辭職潮

銅鑼灣保良局嬰兒組留宿幼兒中心早前爆出虐兒事件，至今三名職員被捕，保良局早前成立董事獨立檢討委員會檢視兒童院舍住宿服務。檢討委員會今（17日）公布首階段檢討報告，認為無證據顯示虐待或粗暴對待兒童在保良局嬰兒組是普遍行為，相信被捕人士僅屬個別情況，「絕大部份有愛心」。



委員會指幼兒住宿工作員飽受壓力，事件發生後不少人怕誤踩灰色地帶已引起辭職潮，提出6項建議，包括改善人手編制等。



檢討委員會今（17日）公布首階段檢討報告，認為無證據顯示虐待或粗暴對待兒童在保良局嬰兒組是普遍行為，相信被捕人士僅屬個別情況，「絕大部份有愛心」。（何瑞芬攝）

獨立檢討委員會主席彭韻僖表示，初步觀察到無證據顯示虐待或粗暴對待兒童在保良局嬰兒組是普遍行為，相信被捕人士僅屬個別情況，絕大部份幼兒住宿工作員都關心兒童，有愛心及盡責。不過，委員會留意到工作員時常飽受壓力及疲勞，也無足夠支援，「可能一個人有7、8個小朋友圍住，需要關注，又有小朋友跑嚟跑去」，強調長久下去會增加犯錯風險。

內部現辭職潮憂沒人敢入行

彭又指，現時社署保護兒童免受虐待指引中，虐兒定義較現有法律更嚴謹，實際上在事件發生後，內部出現辭職潮，包括資深管理人員及初階員工，他們均稱怕誤踩灰色地帶，帶來後果，長遠或引起惡性循環，無人敢入行，影響服務質素。

她指，保良局在系統及員工方面都有極大挑戰，在系統方面應對虐兒有清晰定義，冀政府有更清楚案例解釋，並提供相關培訓；員工方面除用閉路電視監察，亦應給予正面肯定及足夠支援，「費時畀呢個行業污名化。」

委員會提出6項建議，包括保良局應更有效分配人手、重新檢視特殊教育需要兒童情況及有針對性培訓、定期組織更有效培訓、加強內部控制機制及處理超齡兒童問題等。