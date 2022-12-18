疫情．最新｜終審法院首席法官張舉能確診　上周五仍有上班

香港疫情反彈後未見明顯回落，已連續十一日單日確診宗數在一萬宗以上水平，昨（18日）新增15,774宗確診，較之前一日升0.3 %。在新增24名患者離世下，7日平均死亡率略升至0.184 %，累計死亡人數為 11,131人。本地XBB、BF.7及BQ.1.1變種病毒個案同升，院舍個案亦停不了，昨有35間院舍出現個案，共58名院友及4名職員染疫。



昨日疫情概要：



- 15,774宗確診，較昨日個案微升0.3 %，第十一日維持在一萬宗的水平。

- 輸入個案813宗，佔整體個案比率 5.15%；相比同日 17,446名機場入境旅客人數，確診比率則為 4.66%，七日平均比率是 4.36% 。

- 新增24名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.184 %，整體死亡率維持 0.48%，累計死亡人數為 11,131人。

- 本地XBB個案增 6宗累計 142宗， 本地BF.7增1宗累計9宗，BQ.1.1增 3宗累計166 宗。

- 院舍個案維持高水平，今日35間院舍出現個案， 58名院友及4名職員感染。

放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



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【13:38】司法機構表示，終審法院首席法官張舉能快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

張舉能最近一次上班日期為上星期五（12月16日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀錄。司法機構會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

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