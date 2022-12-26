走吧！2022｜這一年悄然成集體回應何止康泰、優之良品、漢榮書局

抗疫逾三年，不少行業難熬經濟寒冬執笠。蓮香樓、優之良品、康泰旅行社疫下突然結業；連有半世紀歷史的漢榮書局也因疫情破壞供應鍊，宣布在本周六除夕（31日）引退，在仍是最好時刻光榮結業。



有店舖不敵反復變化的防疫政策而生意蕭條，無奈結業；有店舖因香港缺失內地自由行遊客而驟然倒閉；還有食肆經營者移民離港結束在港生意，這一年太多店舖走進歷史。



食肆結業：告別熟悉風味——蓮香樓、陸陸雞煲

今年8月，百年中環老式茶樓「蓮香樓」與同系的荃灣蓮香棧宣布不敵疫情結業，目前只有上環蓮香居繼續經營。蓮香樓字號已有逾百年歷史，早於1889年開業，前身是廣州城西一間主要製作及售賣糕點的店舖。1918年起在香港開設分店，最後選址在中環威靈頓街與鴨巴甸街交界處，至今已有26年。

香港人氣食肆陸陸雞煲開業10年，開業時曾因獨門麻辣雞煲配方紅極一時，在旺角、尖沙咀共設有3間分店。然而食肆負責人5月在社交平台公佈已移民英國，陸陸雞煲將全線結業，惟會繼續在英國接受網上預訂雞煲及火鍋配料，令身處英國的港人亦可品嚐到港式火鍋風味。

陸陸雞煲老闆社交平台透露移民英國，結束在港生意。

優之良品結業：依賴內地客受疫情重創

連鎖零食店優之良品在港屹立逾30年，深受內地自由行旅客歡迎，卻在今年6月突然全線結業，當中果汁豬肉乾、鴨舌等經典零食是不少80、90後的童年回憶。優之良品發言人表示，以往生意依賴自由行，而疫情爆發後本港遊客銳減，公司虧損，又通關無期，遂決定全線結業，不過當時稱會因應日後情況或恢復營運。

咖啡店結業：消逝的公共空間——Brew Note

位於北角堡壘街的咖啡店Brew Note Coffee Roaster在本月24日平安夜結業。這間咖啡店開於2014年，香港中文大學學者周保松曾在此舉辦24場文化沙龍，邀請大律師吳靄儀、歌手黃耀明、前《立場新聞》記者何桂藍、編劇莊梅岩等人主講，主題無所不談，囊括政治、文史哲、藝術等。

周保松在社交平台發布帖文表示：「文化沙龍見證了時代，也成為時代的一部份。」而如今，香港一個曾經暢所欲言、自由討論的公共空間也消逝了。

康泰旅行社清盤：幾代港人集體回憶

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成立逾半世紀的老牌旅行社康泰旅行社全線早已暫停營業，其母公司凱撒同盛發展股份有限公司10月發公告稱，康泰旅行社主營業務在粵港澳地區，受疫情持續影響較大，已缺乏債務清償能力，通過啟動康泰清盤。據母公司透露，截至今年6月30日，其資產淨值為負6,813.4萬人民幣。

康泰一度為旅遊業界龍頭，2001至2014年連續14年成為全港最多顧客的旅行社，並在深圳及廣州設立分社，成為全國第一家粵港合資出境組團旅行社，將香港式優質服務引進內地。

連鎖餅店Crostini結業：涉多項欠款糾紛

▼連鎖糕點店Crostini▼



連鎖意大利餅店Crostini不敵疫情下惡劣的經營環境，在9月全線結業，並牽涉顧客餅卡失效、拖欠薪資及強積金供款等事宜。

有購入餅卡及禮券的顧客集結逾700名苦主成立苦主群組，平均每人購買逾200張餅卡作婚宴用，平均每張涉款逾6,000元，其後有胡迪有限公司表示有意全書購買未到期的現金券/禮券正本。積金局則指，Crostini拖欠120名員工今年8月的強積金供款，涉款12萬元；飲食業職工總會權益總幹事招冠聰協助相關員工，表示估計有100名相關餅店員工被拖欠薪金，預料總款達300萬至500萬元。

漢榮書局結業：逾半世紀教科書服務告終

▼漢榮書局▼



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1970年開業的漢榮書局早前宣布12月31日結束門市營業，6名負責人早前發文提到，新冠疫情破壞本港教科書供應鏈，中學教科書售賣期大幅壓縮一半。他們還表示，深知未來已無法再為學界提供令人滿意的服務，直言「如今只好忍痛放下」，選擇結業。而漢榮子公司導師出版社有限公司仍會堅持繼續出版質優價廉的中學教科書。