換心｜港府晚上解運港器官所符法例細節　證明書獲移植委員會確認

四個月大女嬰芷希今（17日）完成換心手術，心臟來自內地，醫管局形容安排屬特事特辦，合乎法規，但下午的記者會未有詳解特事特辦程序及法規為何。港府晚上出稿稱，醫院管理局已按《人體器官移植條例》（第465章）第4條和第7條及《人體器官移植規例》（第465A章）第4條規定，提交有關的進口器官證明書，並得到人體器官移植委員會按既定機制確認相關證明書。



政府發言人又指，昨（16日）內地一名腦死亡幼兒患者無私捐獻心臟，確認該心臟於內地沒有合適受贈者，中央因此應特區政府求助，緊急啓動內地與香港的臨時醫療應急救助人體器官共享預案。經國家衞健委、國務院港澳事務辦公室、海關總署及內地相關單位大力支持配合，預案在極短時間內完成審批。內地醫院隨即安排進行手術，取出器官緊急運送到港。至於內地器官捐贈爭議方面，港府指近年國家人體器官捐獻工作有令人矚目的發展，形容「獲世界衞生組織高度認可」。



▼「求心」的4個月大女嬰芷希▼



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港府發言人晚上發新聞稿解釋內地器官運港移植的法律問題，指人體器官輸入香港作移植用途受《人體器官移植條例》（第465章）第4條、第7條及規例第465A章第4條規管，根據條例，器官在輸入香港時需附有相關的進口器官證明書，而證明書需載有各項法例所需的資料，包括述明該器官的取得已符合該輸入地方的一切適用法律等。

政府表示，醫管局已按上述法例提交有關的進口器官證明書，並得到人體器官移植委員會按既定機制確認相關證明書。醫管局亦已確定器官的移植符合國際標準及條例要求，在確認所有程序均符合法規後，兒童醫院醫療團隊亦馬上於昨晚安排及完成手術，成功拯救芷希的生命。

港府發言人重申，因芷希十分年幼，香港一直無合適捐贈者出現，因應其緊急情況，港府向中央尋求協助，墾請當內地出現符合醫學需求腦死亡者、內地無合適接受者情況下協調器官共享。中央政府連同衞健委等單位隨即透過中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）與香港建立兩地跨部門協調中樞，制定應急預案。

政府表示，至昨日內地一名腦死亡幼兒無私捐獻，內地經過多輪自動匹配確認無合適受贈者後通知港府，並緊急啓動內地與香港的臨時醫療應急救助人體器官共享預案。經國家衞健委、國務院港澳辦、海關及內地相關單位配合，預案在極短時間內完成審批，內地醫院隨即安排進行手術，取出器官緊急運送到港。

政府又說，近年國家人體器官捐獻工作有令人矚目的發展，並透過該系統確保中國公民（包括香港、澳門和台灣的永久性居民）可受惠於公平公正的器官分配與共享，形容「獲世界衞生組織高度認可」。

政府感謝國家對香港同胞生命健康的關愛和支持，又形容今次合作「充分體現出內地與香港共同以『生命至上』的原則和信念」，攜手拯救生命意義極為重大。